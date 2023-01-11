春節小年夜遊台南東山 玉米迷宮食樂趣登場

農曆春節將至，台南市政府東山區公所為繼續推廣食農教育及行銷轄內農特產品，安排本月20日小年夜當天，辦理玉米迷宮食樂趣系列活動，邀請大小朋友採玉米、吃玉米，保證不虛此行。

這項活動當天上午8點半至下午4點在東山區東山路外停車場旁（第二文教用地）登場，東山區長呂煌男說，公所代管的第二文教用地，面積約2.1公頃，距離東山老街僅220公尺，旁邊就是路外停車場與文教活動中心，為活化文教用地，公所自去年起陸續規劃整理，並融入食農教育題材，在地上種植玉米及地瓜，辦理「玉米迷宮食樂趣」、「歡天薯地挖寶趣」受好評，今年持續辦理。

呂煌男表示，這次玉米迷宮以「向日葵」作為迷宮圖案，象徵日出東昇意象。經過數月種植後，玉米田在年節期間將迎來最佳賞味期。

東山公所說，這次活動項目多元，「食樂市集」推廣販售農產品及文創產品；「玉米迷宮燈謎趣」在玉米田中布置，由東山區幼兒園所繪畫彩繪燈籠，增添年節氣氛，遊客猜燈謎可兌換限量小禮物。「贈春聯迎新歲」邀請書法老師現場揮毫，將喜歡吉祥字帶回家，還有機會獲得限量精美對聯。