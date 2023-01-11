春節小年夜遊台南東山 玉米迷宮食樂趣登場
農曆春節將至，台南市政府東山區公所為繼續推廣食農教育及行銷轄內農特產品，安排本月20日小年夜當天，辦理玉米迷宮食樂趣系列活動，邀請大小朋友採玉米、吃玉米，保證不虛此行。
這項活動當天上午8點半至下午4點在東山區東山路外停車場旁（第二文教用地）登場，東山區長呂煌男說，公所代管的第二文教用地，面積約2.1公頃，距離東山老街僅220公尺，旁邊就是路外停車場與文教活動中心，為活化文教用地，公所自去年起陸續規劃整理，並融入食農教育題材，在地上種植玉米及地瓜，辦理「玉米迷宮食樂趣」、「歡天薯地挖寶趣」受好評，今年持續辦理。
呂煌男表示，這次玉米迷宮以「向日葵」作為迷宮圖案，象徵日出東昇意象。經過數月種植後，玉米田在年節期間將迎來最佳賞味期。
東山公所說，這次活動項目多元，「食樂市集」推廣販售農產品及文創產品；「玉米迷宮燈謎趣」在玉米田中布置，由東山區幼兒園所繪畫彩繪燈籠，增添年節氣氛，遊客猜燈謎可兌換限量小禮物。「贈春聯迎新歲」邀請書法老師現場揮毫，將喜歡吉祥字帶回家，還有機會獲得限量精美對聯。
此外還有「親子玉米趣味競賽」、「彩色玉米水煮秀」、「食農教育小學堂」完成學習單贈送造型氣球等，當天將分批發放玉米採收券，最後「玉米採收體驗」時段，讓民眾進入玉米田親自動手採收玉米，採收後可將玉米帶回去烹煮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言