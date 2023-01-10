展望會募紅包傳愛 「舉重精靈」方莞靈現身 曝受助11年

幫助經濟弱勢家庭兒少，台灣世界展望會發起「紅包傳愛－孩子的未來，交給我來」，共有信吉媒體公司、九華山地藏庵、鈺通飯店等單位響應；曾受世展會扶助、台灣「舉重精靈」方莞靈，及現擔任社工人員的娟娟，都分享生命故事，方莞靈說，希望資助陪伴孩子，讓他們未來手心向下。

世界展望會指出，雲嘉地區響應紅包傳愛，今年邁入第6年，信吉媒體科技公司捐款10萬元投入助學紅包外，更號召會員匯集愛心達20萬元；九華山地藏庵、鈺通營造工程公司、鈺通大飯店、嘉市世界華人工商婦女企管協會、嘉市真善美獅子會、易鋼系統鋼構公司，更是每年都響應紅包傳愛行動，在年節前投入健康、平安、助學及希望4種紅包。

此外，今年首次響應紅包的馬稠後科學園區大瓏企業公司，捐款支持嘉義縣市急難及醫療需要，為遭受急難、重疾的弱勢家庭紓困；嘉市的歌神休閒產業公司，將捐款平均分配在4種紅包上。

今天於鈺通大飯店舉辦紅包傳愛分享活動，嘉縣、市府社會處皆出席；展望會陪伴的新住民日豪媽媽一家人已10年，她獨力扶養兩個孩子，從清潔工、經營小吃攤、餐廳切菜工、家庭手工等，為了孩子做過許多工作，前年開始她參與展望會開設的縫紉培力方案，第1份700元接案收入，相當開心。日豪媽媽今也帶著自己的作品，送給市府及縣府代表。

「娟娟」則是世界展望會的自立青年，父親獨力扶養她跟弟弟兩人，從國二開始接受世界展望會照顧，如今大學畢業回到嘉義，陪伴展望會的弟弟妹妹們；她說，讓她可以沒有後顧之憂的讀書，面對家裡的困境時，連結各樣資源，度過難關，都成為好重要的幫助。

在東京奧運舉重項目一舉成名的方莞靈，來自嘉縣阿里山，從小由母親獨自扶養，因母親身體不好，加上在地工作機會稀少，家中開銷成為重擔，她國小時老師連結世界展望會的幫助，至今超過11年，包括助學金支持、社工陪伴及物資提供等，也讓剛加入舉重隊的莞靈，一路無後顧之憂的專注練習。

方莞靈分享，感謝資助人不間斷的陪伴鼓勵，讓她在遇到挫折的時候有力量繼續努力，也希望未來自己可以像資助人一樣，資助陪伴孩子手心向下，在他們遇到挫折的時候有力量堅持下去。