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嘉義黃金山二手書店將拆除 急找新地點輔導清寒生

中央社／ 嘉義縣10日電

台北世貿二館退休館長黃金山在民雄開二手書店，免費輔導清寒學生課業已12年，受惠學生逾2000人，租用處因鐵路高架化將拆除，黃金山今晚緊急呼籲社會大眾幫弱勢孩子找新家。

黃金山今天晚上在臉書貼出「緊急呼救」文，指目前所租用在民雄火車站前的85坪屋舍，因鐵路高架化要拆除，房東今天通知只能使用到今年6月；雖上窮碧落下黃泉，心急如焚仍找不到落腳處，而面臨熄燈的處境。

黃金山說，要尋求的新地點必須顧及來自嘉雲南3縣市8個鄉鎮市的孩子，交通一定要便利，並距離前來擔任義務職老師的中正大學與嘉義大學（民雄校區）學生騎車15分鐘的範圍內，希望社會大眾協助尋找。

黃金山表示，退休主因是返鄉照顧年邁的父母，開二手書店則是為回饋鄉里，提供民雄地區清寒學生免費看書，但發覺這個方法無效，才開設課後輔導班教他們讀書。12年來每學期招收雙低孩子（家境困難，且學業低成就）170名，由完全義務職300多名大學生擔任老師，幫助弱勢孩子翻轉命運。

黃金山12年來自掏腰包花光千萬元，免費輔導清寒學生課業的事跡，經媒體報導引起社會的共鳴，不少民眾資助他的行動。

金山 鐵路高架化 火車站

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