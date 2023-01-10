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張麗善到希望工場關心孩子吃年菜 突然提要求全場愣住

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（後排左三）今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（後排左三）今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影

希望工場勸募年菜，今年總計募得380份，今天席開6桌，由斗南新尚豪宴會館廚師林寶中親自下廚，縣長張麗善到場關心，首發新年紅包給希望工場身障兒童，張麗善在致詞向大家問好、拜年，突然提出要求讓全場愣住，隨後緩緩說出要大家好好照顧身體，所有人聽後都開心的說對。

張麗善今天到斗南希望工場看望身障兒童，大家一看到張麗善走進，便大喊美女姐姐好，十分熱情。雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信說，張麗善經常到希望工場關心孩子，也會陪他們一起過中秋節、聖誕節，還在天熱時送冰、麥當勞等食物，大家都很喜歡她。

張麗善說，希望工場的孩子都很棒，懂得感恩，所以大家都很願意傾注資源幫忙，也肯定卓中信引介許多工作機會，讓希望工場的孩子們發揮能力，大家都很棒要給大家拍拍手，但她也要提出1項要求，就是大家一定要照顧身體、身體健康；希望工場成員及孩子紛紛認同點頭說「對！」

斗南鎮鎮長沈暉勛和議員蔡東富等人發起關懷弱勢寒冬送暖，自2019年起至今第5年，今年募得380份年菜，除了今天已席開6桌外，其餘年菜會分送至家中，張麗善及沈暉勛今天都帶來新年紅包，首次發放就給希望工場孩子們，祝他們新年快樂。

斗南新尚豪宴會館廚師林寶中今天親自下廚，為希望工場孩子煮豐盛年菜。記者黃于凡／攝影
斗南新尚豪宴會館廚師林寶中今天親自下廚，為希望工場孩子煮豐盛年菜。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到斗南希望工場關心身障者，大家都叫張麗善美女姐姐，互動熱情。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到斗南希望工場關心身障者，大家都叫張麗善美女姐姐，互動熱情。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到斗南希望工場關心年菜用餐狀況，也稱讚林寶中（左）難得親自下廚。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到斗南希望工場關心年菜用餐狀況，也稱讚林寶中（左）難得親自下廚。記者黃于凡／攝影
希望工場成員與縣長張麗善互動熱情，緊緊拉著手。記者黃于凡／攝影
希望工場成員與縣長張麗善互動熱情，緊緊拉著手。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到斗南希望工場關心用餐狀況並發紅包。記者黃于凡／攝影
斗南希望工場今年募得380份年菜，今天齊聚一起吃飯。記者黃于凡／攝影
斗南希望工場今年募得380份年菜，今天齊聚一起吃飯。記者黃于凡／攝影

張麗善 年菜

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