台南龍崎182線死亡路段 陳以信：減少壓車追焦事故

台南市龍崎區182線是許多重型機車族拍攝追焦照的熱門地點，卻也車禍頻傳，困擾當地民眾已久。立委陳以信今邀集交通部、南市府交通局、工務局、龍崎區公所、分駐所等單位會勘，提出改善建議，交通部允諾增設更多必要措施。

市議員杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰助理及多名在地里長都到場關心，並提出建議。陳以信指出，市道182 線自26K至29K處的連續彎道，近年在社群媒體社團的推動下，吸引許多重機族前來拍攝追焦照，卻也車禍頻傳，前年造成3人死亡34人受傷，去年有2人死亡45人受傷，嚴重危害交通安全，當地民眾非常困擾常向民代陳情。

會勘後，陳以信要求交通部研擬在該路段，增設更多必要措施以防壓車追焦，交通部官員當場允諾。龍崎區大坪里長余文生建議要求交通局盡速處理交通號誌、路邊標線等問題。石𥕢里里長余瑞凱指出，該區許多車禍死傷是因水溝深又沒加蓋，市府工務局同意盡速處理及改善。