Ora Pro Pace 為和平祈福音樂會 雲林場開放免費索票

拉縴人青年合唱團與日本東京大都會合唱團合作舉辦「Ora Pro Pace 為和平祈福」音樂會，1月14日晚上7點半將登雲林表演廳舞台，雲林縣政府文化觀光處今天表示，即日起開放免費索取電子及實體票券，線上需下載OPENTIX App（https://reurl.cc/28eE0r），實體則至文觀處1樓服務台、北港文化中心服務台索取。

拉縴人青年合唱團由一群喜歡歌唱的青年男女組成，成立至今12年，曾獲「釜山國際合唱藝術節」古典混聲組金牌、歐洲合唱六大賽之一「托洛薩國際合唱大賽」複音音樂、巴斯克民謠組第5名，及日本「東京國際合唱比賽」青年組、當代音樂組金牌，「寶塚國際室內合唱大賽」早期音樂組銀牌、當代音樂組銅牌等獎，享譽國際。

文化觀光處長陳璧君說，拉縴人文化藝術基金會長年與國際優質藝術家、合唱團及大型藝術節相互交流，展現多元合唱風貌，成功打下國際連結網絡，期待此次能為雲林觀眾帶來一場溫暖且浪漫的人聲饗宴。

「Ora Pro Pace 為和平祈福」音樂會期盼在後疫情時代，透過音樂陪伴人心「無論多艱難的時刻，讓我們一同繼續向前行」，文觀處表示，此次演出為免費索票、自由入座，電子票可在OPENTIX兩廳院文化生活App索取，實體票則至文化觀光處1樓服務台，或北港文化中心服務台索取，相關訊息在「拉縴人青年合唱團」及「雲林表演廳」臉書粉絲專頁均可查詢。