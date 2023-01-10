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雲林華山基金會缺孤老年菜 張麗善捐百份並籲伸援手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
華山基金會送給孤老的愛心年菜尚不足，雲林縣長張麗善除捐助百份，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
華山基金會送給孤老的愛心年菜尚不足，雲林縣長張麗善除捐助百份，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影

春節已到，雲林縣華山基金會每年都為孤老送年菜，今年迄今仍不足400份，虎尾愛心天使站今天在虎尾天后宮舉辦認助年菜祈福活動，縣長張麗善率先拋磚引玉認捐150份並請各界發揮愛心，給弱勢長輩溫暖的年節。

華山基金會認助年菜祈福活動今天在虎尾天后宮舉行，邀請雲林縣長張麗善、社會處長林文志、縣議員王鈺齊、虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、天后宮主委黃尾吉及太極拳協會理事長辜天賜一起陪長輩上香祈福，並為長輩載上太極平安符，祝福新年安康喜樂。

虎尾愛心天使站長謝佩芸指出，今年預計募集1400份愛心年菜，目前仍不足400份，再過10天就過年，亟需各界伸手協助，愛心年菜包含麵線、肉鬆、香腸年糕、紅豆湯圓、香菇，還有義工手編保暖帽、圍巾，每份700元，愛心專線05-6328122。

虎尾鎮長丁學忠和鎮代主席林嘉弘分別當場捐助1萬及6000元合認25份年菜。雲林縣長張麗善不落人後也捐助150份年菜並加碼贈送時令水果茂谷柑給弱勢長輩，天后宮也響應只要民眾捐助華山1950元，即可在天后宮點燈祈福一年。

張麗善感謝華山基金會免費為約3萬名3失長輩提供陪同就醫、原床泡澡等服務，還推動「愛老人 愛團圓」年節關懷，距除夕不到2周，她為孤老代言並籲請大家「捐年菜助孤老」。

華山基金會指出，愛心年菜1份700元。郵局劃撥帳號：22573817 戶名：華山基金會，備註：112春節虎尾送愛，愛心專線（05）6328122 謝站長。

雲林縣長張麗善為老人家戴上祈福項鍊，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為老人家戴上祈福項鍊，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
華山基金會送給孤老的愛心年菜尚不足，雲林縣長張麗善除捐助百份，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
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華山基金會送給孤老的愛心年菜尚不足，雲林縣長張麗善除捐助百份，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影
華山基金會送給孤老的愛心年菜尚不足，雲林縣長張麗善除捐助百份，也籲請各界伸援手踴躍捐愛。記者蔡維斌／攝影

年菜 愛心 華山基金會

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