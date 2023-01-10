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佳尼特教育基金會關懷邊緣戶 助南市學校藝陣當神隊友

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市34所學共68萬元校發展傳統藝陣教育經費，並捐贈1040個邊緣戶千元禮券。記者鄭惠仁／攝影
佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市34所學共68萬元校發展傳統藝陣教育經費，並捐贈1040個邊緣戶千元禮券。記者鄭惠仁／攝影

佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市34所學共68萬元校發展傳統藝陣教育經費，並捐贈1040個邊緣戶千元禮券，協助千戶家庭溫暖過冬。市長黃偉哲代表受贈，並致贈感謝狀給佳尼特教育基金會董事長莊住維，也希望藉此帶動更多企業加入市府公私協力行列。

捐贈活動今天下午在永華市政中心舉行，教育局長鄭新輝、民政局長姜淋煌、受贈學校校長及區長、世華總會監事長陳双喜、世華台南分會與大台南分會會長率會員及基金會董事共襄盛舉。

黃偉哲感謝佳尼特教育基金會歲末送暖，近年來持續辦理千戶關懷暨傳藝獎助金捐贈，展現企業社會責任；疫情期間也多次捐贈殺菌濾淨清淨機、額溫槍、自動感溫酒精噴霧機、剋菌膜等防疫設備給南市學校及政府機關。希望藉此帶動更多企業加入市府公私協力行列，打造有溫度及人文情懷的城市。

莊住維表示，基金會除捐贈偏鄉小學傳藝獎助金，多年來也舉辦踩街活動、藝陣大會師、傳藝音樂會、「藝陣金牛獎-薪傳藝微電影」競賽、2022世華年會圓山飯店展演等活動，提供孩子展現自我的舞台，在心裡種下夢想的種子。她說，8年來最大感受是「施比受有福」，而看到校長的努力，更讓自己不能鬆懈，未來將持續投入慈善公益及藝陣薪傳。

教育局長鄭新輝說，受捐贈的34所學校多為偏鄉小校，積極發展傳統藝陣型塑學校特色，深耕藝術團隊，發展課程活動，以傳承及發揚珍貴在地文化資產為願景，感謝佳尼特教育基金會當學生的助攻神隊友。

民政局長姜淋煌表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，感謝佳尼特教育基金會關懷弱勢，此次捐贈104萬元讓邊緣戶可購買所需用品，補充足夠營養，感受到社會關懷的愛心與溫暖。

佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市捐贈1040個邊緣戶千元禮券。記者鄭惠仁／攝影
佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市捐贈1040個邊緣戶千元禮券。記者鄭惠仁／攝影
佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市34所學共68萬元校發展傳統藝陣教育經費。記者鄭惠仁／攝影
佳尼特教育基金會歲末送暖，今天捐助台南市34所學共68萬元校發展傳統藝陣教育經費。記者鄭惠仁／攝影

台南 教育局 黃偉哲

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