春節嘉南易塞車路段 公路單位公布交管措施建議替代道路

公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處今天召開春節疏運說明會，提醒民眾留意今年春節特定路段、時間非常容易塞車，將實施相關疏導及交管措施、建議行走替代道路。

第五區養護工程處交通管理及控制中心表示，連假期間「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」及「台17線139 K~142K（五王大橋~北門）路段」可能車多，建議注意即時路況、行駛替代路線或搭乘大眾運輸。

五工處表示，為紓解台86線歸仁至關廟車潮，陸續改善與台19甲線路口車道配置，並將於連假期間每天上午8點到12點於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，並由台南警方管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道。

五工處交控中心主任吳萬龍表示，春節期間北門「台61線王爺港橋改善工程」、新營「台1線急水溪橋橋梁改建工程」及楠西「台3線雙溪橋、密枝橋改建工程」等施工區，番路-大埔「台3線災害搶修工程」春節連假應遵守現場管制，行經施工路段時減速慢行、小心駕駛。

另台61線西濱快速公路目前規畫為國道新竹、台南替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，並可連接台78、台82及台84等快速公路，公路單位建議民眾返鄉、出遊可安排行駛，遇相關國道塞車可提前改道走台61線。

相關疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。