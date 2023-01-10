嘉市爆乳議員拋繡球！男議員接到了 雙雙曝擇偶條件

嘉義市知名月下老人祖廟「嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟」每年過年辦未婚男女聯誼活動，今年辦在大年初五，市議員顏色不分藍綠顏色田慎節、林煒軒今協助宣傳，示範拋繡球；顏議員說，她已「嫁給嘉義了」，希望嘉義這個老公愈來愈好。

大福興宮月老祖廟表示，「我愛月老逗陣來作伴真愛聯誼」目前近200人報名，其中還有台灣、荷蘭美麗女混血兒。

顏議員、林煒軒示範活動方式，她往後拋繡球，讓他接住，便取得進一步認識機會。顏議員說，現代人透過拋繡球方式，去認識不同異性，從朋友開始做起，但她沒有報名，因已經嫁給嘉義了，祈求嘉義這個老公順順利利，愈來愈好。

林煒軒說，政治是工作，婚姻才是生活全部，認同藉由拋繡球方式，接觸不同人群，目前單身的他，希望自己私生活被照顧到，遇到好的對象。

兩人也被問到擇偶條件，顏議員說，伴侶要找可以溝通的，互相付出、忍讓、人品良善；林煒軒說，希望另一半孝順、對家人好、願意關心公眾議題，讓顏議員打趣吐槽，是要找可以陪同掃街的人。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，凡是年滿20歲至45歲，未婚男性及女性，且有正當職業或穩定收入，皆可透過網路報名或是現場報名，報名費男性每位300元、女性則免費，活動當天請攜帶身分證，配偶欄必須是空白，凡是配對成功，男女都可獲贈送金鏟子。詳情可洽臉書粉專「崎頂大福興宮」。