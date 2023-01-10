聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節連假監理單位協調客運加開班次優惠 呼籲減少自駕
今年春節假期長達10天，嘉義區監理所麻豆監理站今天宣布已協調客運業者，配合人潮增開班次，希望民眾多多搭乘利用公共運輸，或揪團共乘、租用遊覽車出遊，避免自己開車舟車勞頓也更環保。
公路總局也推出春節期間1月19日0時至1月29日11天搭乘國道客運、特定路線車票優惠及高鐵、台鐵在10小時內轉乘優惠，相關內容登載官網。
麻豆監理站建議民眾，春節期間親友揪團出遊可租用遊覽車，但租用應注意重要安全規定，例如遊覽車駕駛每日駕車時間不可超過10小時，駕車4小時應休息30分鐘以上，以減少疲勞駕駛發生危險並避免觸法。
麻豆監理站第三股股長楊哲銘提醒大家多搭乘大眾運輸返鄉，而搭乘公共運輸或遊覽車等大型車行駛於高速公路或快速道路上，4歲以上乘客應全程繫安全帶以維護安全及避免受罰。
麻豆監理站站長蔡娟娟表示，鄉親春節連假期間為了自身的安全，搭乘計程車時勿搭白牌車，區別方式為計程車或多元計程車車牌都是白底紅字，白牌車車牌則為白底黑字。
蔡娟娟說，合法計程車司機應有職業駕照且領有警察局核發的駕駛人執業登記證，搭車均為跳錶計價非隨意喊價，且計程車都有投保強制險及乘客險；非法白牌車沒有投保乘客險，司機素質良莠不齊，無法管控，呼籲鄉親及民眾務必選擇搭乘合法計程車，以維護自身安全與權益。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言