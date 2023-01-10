春節連假監理單位協調客運加開班次優惠 呼籲減少自駕

今年春節假期長達10天，嘉義區監理所麻豆監理站今天宣布已協調客運業者，配合人潮增開班次，希望民眾多多搭乘利用公共運輸，或揪團共乘、租用遊覽車出遊，避免自己開車舟車勞頓也更環保。

公路總局也推出春節期間1月19日0時至1月29日11天搭乘國道客運、特定路線車票優惠及高鐵、台鐵在10小時內轉乘優惠，相關內容登載官網。

麻豆監理站建議民眾，春節期間親友揪團出遊可租用遊覽車，但租用應注意重要安全規定，例如遊覽車駕駛每日駕車時間不可超過10小時，駕車4小時應休息30分鐘以上，以減少疲勞駕駛發生危險並避免觸法。

麻豆監理站第三股股長楊哲銘提醒大家多搭乘大眾運輸返鄉，而搭乘公共運輸或遊覽車等大型車行駛於高速公路或快速道路上，4歲以上乘客應全程繫安全帶以維護安全及避免受罰。

麻豆監理站站長蔡娟娟表示，鄉親春節連假期間為了自身的安全，搭乘計程車時勿搭白牌車，區別方式為計程車或多元計程車車牌都是白底紅字，白牌車車牌則為白底黑字。