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告急！「這血型」最缺 台大雲林醫護號召超多袋熱血

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院今天在院內舉辦「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動，許多醫護、民眾挽袖響應。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院今天在院內舉辦「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動，許多醫護、民眾挽袖響應。記者陳苡葳／攝影

農曆新年將至，年前捐血情形低迷，血庫告急，台中捐血中心血液庫存整體僅約5天多的量，尤其O型血因可彌補其他血型，需求量最大，加上許多癌症、心血管疾病患者需定時輸血及年前開刀高峰期等，血庫不足以應付年節期間用量，台大雲林分院今天發起活動慶祝醫檢師節，成功帶動數十人響應，上巡迴車捐血。

台大雲林分院今天在院內舉辦「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動，除慶祝醫檢師節，也盼為募血盡一份力，不僅有許多醫師、護理師相偕捐血，也有不少民眾見狀立即參與，心意令人感動，目前已募80袋血液。

台中捐血中心企劃課長陳家綺表示，目前統計整體血液庫存量為5.8天，其中A型7.1天、B型6.4天、AB型9.2天均有上升趨勢，唯獨O型4.3天較低迷，希望民眾多捐O型血。

陳家綺說，當各血型血液不夠時，會用O型血遞補，因此需要的人和用的人都多，需求量占近5成，卻也是目前最為缺少的血型，因過年期間捐血站點少，今起將持續募血至1月20日，盼能募到10天庫存以應付年假期間用量，民眾可就近到巡迴捐血車或雲林捐血站捐血，相關站點可至台中捐血中心網站https://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/index.aspx 查詢。

台大雲林分院院長馬惠明表示，血庫庫存量能與醫院急重症救治能力密切相關，過去各醫療院所急需用血，必須「自己聯絡、自己去取血來用」，院方建立「網絡血庫調度中心」，串聯台中捐血中心資源，一旦醫療院所需要緊急供血，會有專人派送，縮短供血時效，也確保血品品質，把握黃金救援時間。

馬惠明感性地說，今天在院內舉辦捐血活動格外有意義，除喚起醫護、民眾熱血的心，也實際幫忙緩解血庫需求，後續盼社會各界「接力」響應，為血庫帶來更多血液。

台大雲林分院檢驗醫學部今天發起捐血活動，成功號召醫護、民眾響應，會中大家一起慶祝醫檢師節，場面溫馨。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院檢驗醫學部今天發起捐血活動，成功號召醫護、民眾響應，會中大家一起慶祝醫檢師節，場面溫馨。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞（左）、台中捐血中心主任林冠州（中）及台大雲林分院院長馬惠明今天一起切蛋糕慶祝醫檢師節。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞（左）、台中捐血中心主任林冠州（中）及台大雲林分院院長馬惠明今天一起切蛋糕慶祝醫檢師節。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院檢驗醫學部今天發起捐血活動，成功號召醫護、民眾響應，會中大家一起慶祝醫檢師節，場面溫馨。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院檢驗醫學部今天發起捐血活動，成功號召醫護、民眾響應，會中大家一起慶祝醫檢師節，場面溫馨。記者陳苡葳／攝影
台中捐血中心捐血車今天開進台大雲林分院，許多醫護、民眾挽袖響應「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動。記者陳苡葳／攝影
台中捐血中心捐血車今天開進台大雲林分院，許多醫護、民眾挽袖響應「捐血一袋，醫起傳愛」捐血活動。記者陳苡葳／攝影

捐血中心 庫存 雲林

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