雲林國際農機展火燒車縣府賠千萬 2案未和解將循法律程序解決

雲林國際農機展去年發生火燒車事件，造成25輛汽車燒毀、2輛遭燻受損，經主辦單位縣府農業處與協辦廠商持續和車主洽談賠償事宜，目前已代位賠償約1100萬元，不過仍有2輛還未達共識，農業處長魏勝德今天表示，未來將尋求法律程序解決。

雲林國際農機展是國內著名的大型活動，每每吸引數十萬人潮湧入，主辦單位縣府為方便來自各地的車輛停放，在展場周圍空地搭設臨時停車場，孰料去年9月18日發生大火，不慎引發火燒車，燒毀25輛車，受損車輛則有2輛。