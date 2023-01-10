雲林國際農機展火燒車縣府賠千萬 2案未和解將循法律程序解決
雲林國際農機展去年發生火燒車事件，造成25輛汽車燒毀、2輛遭燻受損，經主辦單位縣府農業處與協辦廠商持續和車主洽談賠償事宜，目前已代位賠償約1100萬元，不過仍有2輛還未達共識，農業處長魏勝德今天表示，未來將尋求法律程序解決。
雲林國際農機展是國內著名的大型活動，每每吸引數十萬人潮湧入，主辦單位縣府為方便來自各地的車輛停放，在展場周圍空地搭設臨時停車場，孰料去年9月18日發生大火，不慎引發火燒車，燒毀25輛車，受損車輛則有2輛。
魏勝德說，除了肇事車主，縣府以最快速度和其他24名車主達成和解，未來相關權責仍於法院進行訴訟，另有2人因所提賠償金，與縣府的委託第三方公證單位評估金額差距過大，目前還未達成共識，縣府將依法行政，透過法律程序進行和解事宜，至於2輛車損汽車則由保險公司完成理賠。
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