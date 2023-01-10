台塑和紅十字會愛心送到家 送出390萬元過年大紅包
農曆春節將至，台塑企業與社團法人雲林縣紅十字會攜手合作，為麥寮廠區沿海7鄉鎮近1300戶低收入戶帶來約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，讓弱勢家庭過好年，紅包禮品逐一送到家，冷冬送暖，每家戶都感窩心。
台塑關懷弱勢家庭不曾間斷，每年3節均提供沿海7鄉鎮低收入戶每戶3000元關懷慰問金及禮品一份，春節前夕，台塑和紅十字會社工組成的愛心列車再次啟動，把禮物和紅包送到家，遇到老人家，還陪他們閒話家常。
麥寮鄉一位90歲阿嬤見社工員送來大禮格外開心，她說，子孫均外出工作，平常她一人獨居，社工不僅送禮還陪她聊天解悶，的確很貼心，她每逢佳節都盼望著紅十字會和台塑的人來訪，難得家中才有年節氣氛。
愛心列車沿著7鄉鎮送暖，六輕管理部協理蔡建樑表示，今年特別挑選快煮壺做為禮品，冬天用來煮熱水或泡茶，操作簡單又安全，尤其老人家獨居最適合，不會因忘了燒開水，煮乾了茶壺很危險。
台塑的用心，受惠戶揪感心。蔡建樑指出，台塑企業善盡社會責任，推動多項公益，除低收入戶關懷列車外，更針對國中小學弱勢家庭推動「愛心營養早餐」，對近3個月內因醫療及喪葬等家庭突發變故致經濟困難家庭提供「急難救助」，麥寮、台西鄉成績優秀學子提供「獎助學金」，新春即將到來，今年共送出300多萬元的大紅包，期待弱勢家庭也能過個溫暖的好年。
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