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台南新化年貨大街連年因疫情喊停 13日起連7天優惠促銷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化年貨大街連年因疫情喊停，13日起連7天優惠促銷。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連年因疫情喊停，13日起連7天優惠促銷。記者周宗禎／翻攝

台南春節新化年貨大街13日起連辦7天，市府今天在新化大目降廣場舉辦新化年貨購物節活動宣傳會，扶桑花舞團開場並走秀展示各式年節商品。

經發局長林榮川說，今年新化年貨大街特別推出滿額抽好康禮活動，消費滿百獲兌換券，1張兌換券可換手作彩繪燈籠組，2張可換摸彩券，有機會抽中電動機車、iphone、ipad、55吋電視等大獎，另湊滿30張兌換券可兌換200元購物券，每日限量推出，預計兌換3500張購物券，消費即享回饋，讓民眾買越多，換越多。

今年新化年貨大街主題為「新化開，錢兔來」，有趣味諧音「心花開，前途來」市長黃偉哲邀民眾來新化辦年貨，熱鬧過新年。

黃偉哲表示，新化年貨大街是台南重要市集之一，在全台也頗負盛名，歡迎全台民眾來辦年貨，逛老街，再到新興旅遊亮點新化果菜市場深度遊，體驗充滿魅力的山城風光，尤其今年年貨大街整整一周還可抽獎，絕對能讓民眾逛好逛滿，心滿意足過好年。

經發局表示，新化年貨大街自101年開辦至今已經12年，成功營造人潮並成為當地新興觀光景點，受到疫情影響110年停辦，去年剛開幕就因有確診者足跡緊急喊停，今年恢復舉辦當地民眾和觀光客都十分期待。

台南新化年貨大街連年因疫情喊停，13日起連7天優惠促銷。記者周宗禎／翻攝
台南新化年貨大街連年因疫情喊停，13日起連7天優惠促銷。記者周宗禎／翻攝

年貨大街 台南

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