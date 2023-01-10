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台南永康就業中心自製「福氣御守」 送祝福給找工作的人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康就業中心自製「福氣御守」送祝福給找工作的人。記者周宗禎／翻攝
台南永康就業中心自製「福氣御守」送祝福給找工作的人。記者周宗禎／翻攝

勞動部雲嘉南分署永康就業中心為讓找工作或洽公民眾感受年節喜氣，舉辦「御守福氣年」活動，明天起一連3天，贈送到中心及各鄉鎮就服台洽公民眾「精美手作御守、金免紅包袋及春聯」，祝福兔年鴻運開、職場順利、身體健康、福氣一整年，每日限量送完為止。

永康就業中心表示，御守在日本宗教的意思是護身符，過年前夕由同仁製作，並寫上各種祝福及激勵文字，讓民眾充滿正能量度過幸福平安兔年。

就服中心為協助民眾找工作及企業年後人力需求，1月30日下午1點半到3點半在永康區東橋里東橋二街18號中心2樓辦聯合徵才，當天有7家廠商設攤共提供220個職缺。

設攤的廠商有府城汽車客運、微笑單車捷安特YouBike、美喆國際企業、群品餐飲石二鍋、12MINI、統一實業、易昇鋼鐵、南光化學製藥等220個工作機會。府城客運市區公車駕駛薪資達45K到56K、微笑單車捷安特YouBike維調專員薪資30到39K、易昇鋼鐵技術員45K以上，並有多個職缺符合僱用安穩計畫，民眾如符合安穩資格就業4個月可領2萬元紅包，歡迎找工作及轉職需求民眾把握機會。

永康就業中心表示，過年後會有一波轉職熱潮，企業也有求才需要，過年後還有多場年後轉職的徵才活動，更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

兔年 薪資 台南

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