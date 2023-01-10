快訊

倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

疫情起伏！本土+2萬4503例 境外暴增560例「再創新高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節食安抽檢只1件不合格 嘉義縣長翁章梁市場操作簡易試劑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供

春節將近，嘉義縣長翁章梁親率消保官、政風、檢驗與稽查人員組成聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。

除到水上市場抽查，衛生局近日到縣轄各超市、傳統市場檢驗蔬果、肉品、魚、南北乾貨等相關年貨食品，進行「農藥殘留」、「乙型受體素類多重殘留」、「防腐劑」、「甜味劑」等項目檢驗，共抽118件產品，其中僅1件蔬菜產品經檢驗農藥殘留超標，整體抽查合格率達99.2%。

抽驗不符規定的「油菜」，有3項指標不符合「農藥殘留容許量標準」規定，已要求業者立刻下架，產品來源屬外縣市，已移請轄區衛生局處置。

翁章梁帶隊抽查宣導，水上鄉長林緗亭、議員黃惠汝、江佩曄到場，呼籲鄉親挑選年貨仔細檢查，讓全家吃開心又健康。

為防止不肖業者在食品內非法添加化學物質（如二甲基黃、甲醛、二氧化硫等），衛生局稽查水上公有市場，抽驗生鮮豬肉及牛肉、豆類食品、濕麵、麵腸、丸類食品、筍乾及金針等年節食品，將檢驗器材搬到市場為民眾進行簡易檢查，讓現場鄉親了解何謂食品添加物，日後選購食材將可避免買到有疑慮的產品。

翁章梁說，除年節加強稽查，衛生局平時固定食品抽查，為民眾健康把關守護食安，呼籲鄉親買菜注意產品標示、有效期限、冷凍冷藏食品妥善放置，臘肉、香腸要乾燥；烏魚子要使用乾燥無異味真空包裝。

嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」食品簡易檢查活動，教如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」食品簡易檢查活動，教如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁率春節食安聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。圖／嘉縣府提供

衛生局 翁章梁 農藥殘留 嘉義

延伸閱讀

賴清德與黨員座談 嘉縣國嘉隊與黃家班內鬨搬上檯面

全新嘉義縣棒壘球園區落成啟用 標準規格球員球迷開心

阿里山冬茶上市減產 翁章梁為兩項茶賽頒獎

65至70歲肺炎鏈球菌疫苗免費開打 翁章梁視察六腳接種站

相關新聞

台塑和紅十字會愛心送到家 送出390萬元過年大紅包

農曆春節將至，台塑企業與社團法人雲林縣紅十字會攜手合作，為麥寮廠區沿海7鄉鎮近1300戶低收入戶帶來約390萬的紅包壓歲...

台南新化年貨大街連年因疫情喊停 13日起連7天優惠促銷

台南春節新化年貨大街13日起連辦7天，市府今天在新化大目降廣場舉辦新化年貨購物節活動宣傳會，扶桑花舞團開場並走秀展示各式...

台南永康就業中心自製「福氣御守」 送祝福給找工作的人

勞動部雲嘉南分署永康就業中心為讓找工作或洽公民眾感受年節喜氣，舉辦「御守福氣年」活動，明天起一連3天，贈送到中心及各鄉鎮...

春節食安抽檢只1件不合格 嘉義縣長翁章梁市場操作簡易試劑

春節將近，嘉義縣長翁章梁親率消保官、政風、檢驗與稽查人員組成聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年...

影／台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品 14日登場

2023台南鹽水月津港燈節市府今天宣布14日開展，揭曉今年主題《城裡的月光》，要以「既浪漫又奇幻，富有希望能量的聲光裝置...

嘉義市春節公車班次減少加班車 路邊車格將5天免費

即將迎來農曆新年，嘉義市政府指出，春節期間市區公車「中山幹線」原本平日加開班車4班次取消，每日服務70班次數為70班車；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。