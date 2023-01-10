春節食安抽檢只1件不合格 嘉義縣長翁章梁市場操作簡易試劑

春節將近，嘉義縣長翁章梁親率消保官、政風、檢驗與稽查人員組成聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年節食品簡易檢查活動，擺攤宣導，教民眾如何選購年節食品。

除到水上市場抽查，衛生局近日到縣轄各超市、傳統市場檢驗蔬果、肉品、魚、南北乾貨等相關年貨食品，進行「農藥殘留」、「乙型受體素類多重殘留」、「防腐劑」、「甜味劑」等項目檢驗，共抽118件產品，其中僅1件蔬菜產品經檢驗農藥殘留超標，整體抽查合格率達99.2%。

抽驗不符規定的「油菜」，有3項指標不符合「農藥殘留容許量標準」規定，已要求業者立刻下架，產品來源屬外縣市，已移請轄區衛生局處置。

翁章梁帶隊抽查宣導，水上鄉長林緗亭、議員黃惠汝、江佩曄到場，呼籲鄉親挑選年貨仔細檢查，讓全家吃開心又健康。

為防止不肖業者在食品內非法添加化學物質（如二甲基黃、甲醛、二氧化硫等），衛生局稽查水上公有市場，抽驗生鮮豬肉及牛肉、豆類食品、濕麵、麵腸、丸類食品、筍乾及金針等年節食品，將檢驗器材搬到市場為民眾進行簡易檢查，讓現場鄉親了解何謂食品添加物，日後選購食材將可避免買到有疑慮的產品。