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影／台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品 14日登場
2023台南鹽水月津港燈節市府今天宣布14日開展，揭曉今年主題《城裡的月光》，要以「既浪漫又奇幻，富有希望能量的聲光裝置藝術作品，從春節到元宵節，陪伴大家度過疫情後第一個年節假期」。
市長黃偉哲表示，月津港燈節是國內首創以藝術策展概念翻轉燈會模式的燈節，結合在地環境特色於月津港親水公園水域及周邊水岸空間設置聲光裝置藝術作品，搭配巷弄間的展區，使得整個鹽水都成為一座美術館。2010年至今一直是農曆新年期間最美麗的水岸藝術饗宴，參觀人次更從首屆12萬一路增加到突破110萬，走訪月津港燈節成了全國民眾春節、元宵必遊行程。
今年燈節以《城裡的月光》為主題，集結超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，透過對於古今中外有關月亮的故事與想像，藉著「月」與「樂」的聲光交織，讓人們的目光再度聚焦於這照亮南台灣的鹽水，並以國際級的聲光藝術饗宴照亮後疫情時代的歡樂時光。
燈節藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」及「希望能量新月」等三大子題，分享藝術家心目中來自月亮的故事與靈感巧思。另外，四大展區結合藝術燈區22件、巷弄燈區19件、徵件燈區30件及新創燈區4件共計75件作品，以光影藝術共同妝點月津港。
黃偉哲表示，月津港燈節舉辦超過10年，是全台灣十大燈節之一，市府更在2019年啟動「月之美術館計畫」，逐步將短期節慶活動轉型為長期藝術深耕行動。也持續向文化部申請台灣文化節慶升級計畫補助，強化形象品牌建立、在地串連、藝術共創、老屋活化、國際行銷，讓藝術創作與地方產生更多情感共鳴與連結。
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