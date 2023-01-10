快訊

倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

疫情起伏！本土+2萬4503例 境外暴增560例「再創新高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品 14日登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影

2023台南鹽水月津港燈節市府今天宣布14日開展，揭曉今年主題《城裡的月光》，要以「既浪漫又奇幻，富有希望能量的聲光裝置藝術作品，從春節到元宵節，陪伴大家度過疫情後第一個年節假期」。

市長黃偉哲表示，月津港燈節是國內首創以藝術策展概念翻轉燈會模式的燈節，結合在地環境特色於月津港親水公園水域及周邊水岸空間設置聲光裝置藝術作品，搭配巷弄間的展區，使得整個鹽水都成為一座美術館。2010年至今一直是農曆新年期間最美麗的水岸藝術饗宴，參觀人次更從首屆12萬一路增加到突破110萬，走訪月津港燈節成了全國民眾春節、元宵必遊行程。

今年燈節以《城裡的月光》為主題，集結超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，透過對於古今中外有關月亮的故事與想像，藉著「月」與「樂」的聲光交織，讓人們的目光再度聚焦於這照亮南台灣的鹽水，並以國際級的聲光藝術饗宴照亮後疫情時代的歡樂時光。

燈節藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」及「希望能量新月」等三大子題，分享藝術家心目中來自月亮的故事與靈感巧思。另外，四大展區結合藝術燈區22件、巷弄燈區19件、徵件燈區30件及新創燈區4件共計75件作品，以光影藝術共同妝點月津港。

黃偉哲表示，月津港燈節舉辦超過10年，是全台灣十大燈節之一，市府更在2019年啟動「月之美術館計畫」，逐步將短期節慶活動轉型為長期藝術深耕行動。也持續向文化部申請台灣文化節慶升級計畫補助，強化形象品牌建立、在地串連、藝術共創、老屋活化、國際行銷，讓藝術創作與地方產生更多情感共鳴與連結。

台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品，14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品，14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影
台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品14日登場。記者周宗禎／攝影

月津港 裝置藝術 藝術作品 台南 黃偉哲

延伸閱讀

影／談新任市警局長 黃偉哲：能辦好治安的就是好局長

台南市警局發生重大風紀案 方仰寧：一定離開現職

南市警局長方仰寧證實走定了 已與署長黃明昭及黃偉哲碰頭

台南春節防塞車推交通疏導 安平區開免費接駁車

相關新聞

台塑和紅十字會愛心送到家 送出390萬元過年大紅包

農曆春節將至，台塑企業與社團法人雲林縣紅十字會攜手合作，為麥寮廠區沿海7鄉鎮近1300戶低收入戶帶來約390萬的紅包壓歲...

台南新化年貨大街連年因疫情喊停 13日起連7天優惠促銷

台南春節新化年貨大街13日起連辦7天，市府今天在新化大目降廣場舉辦新化年貨購物節活動宣傳會，扶桑花舞團開場並走秀展示各式...

台南永康就業中心自製「福氣御守」 送祝福給找工作的人

勞動部雲嘉南分署永康就業中心為讓找工作或洽公民眾感受年節喜氣，舉辦「御守福氣年」活動，明天起一連3天，贈送到中心及各鄉鎮...

春節食安抽檢只1件不合格 嘉義縣長翁章梁市場操作簡易試劑

春節將近，嘉義縣長翁章梁親率消保官、政風、檢驗與稽查人員組成聯合稽查小組，上午到水上鄉公有市場，舉辦「加一滴、嘉安心」年...

影／台南鹽水月津港燈節齊聚聲光藝術燈具作品 14日登場

2023台南鹽水月津港燈節市府今天宣布14日開展，揭曉今年主題《城裡的月光》，要以「既浪漫又奇幻，富有希望能量的聲光裝置...

嘉義市春節公車班次減少加班車 路邊車格將5天免費

即將迎來農曆新年，嘉義市政府指出，春節期間市區公車「中山幹線」原本平日加開班車4班次取消，每日服務70班次數為70班車；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。