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嘉義市春節公車班次減少加班車 路邊車格將5天免費

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市春節期間，市區公車「中山幹線」每日服務70班次數為70班車；「光林我嘉線」每日46班次車。本報資料照片
嘉義市春節期間，市區公車「中山幹線」每日服務70班次數為70班車；「光林我嘉線」每日46班次車。本報資料照片

即將迎來農曆新年，嘉義市政府指出，春節期間市區公車「中山幹線」原本平日加開班車4班次取消，每日服務70班次數為70班車；「光林我嘉線」以假日班表行駛，每日46班次車，也呼籲連假期間，搭大眾交通運輸工具務必全程配戴口罩，有發燒、咳嗽等疑似症狀切勿搭乘。

嘉市的公有路邊收費停車場，則從21日農曆除夕，到25日初四都暫停收費，請民眾多利用愛嘉義APP，查詢路外停車場剩餘空位，多使用路外停車場。

為鼓勵民眾在10天春節連假多多利用低碳交通工具，市府指出，即日起至6月30日，持電子票證享免費搭乘市區電動公車及幸福巴士，另，騎乘YouBike 2.0前30分鐘也免費，電輔車款也僅需10元。

嘉市的市區公車春節發車班次，可至市府交通處官網的公車資訊查詢https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138

嘉義市春節期間，市區公車「中山幹線」每日服務70班次數為70班車；「光林我嘉線」每日46班次車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市春節期間，市區公車「中山幹線」每日服務70班次數為70班車；「光林我嘉線」每日46班次車。圖／嘉義市政府提供

公車 停車場 春節 嘉義

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