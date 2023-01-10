寒冬年菜送低收戶 嘉義朴子市文化里長臉書募款送年菜第9年

連任的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，2014年臉書募捐送愛心年菜，提供里內弱勢家庭及獨居老人，獲熱烈回響，年菜數量及受贈對象，逐年擴增，從第1年30多份至今9年，今年480份目標，2天募集達標，愛心年菜發送範圍對象，從文化里擴充至全市，以及鄰近的六腳、東石鄉，朴子警分局員警每年加入發送年菜到府服務。

今年愛心年菜，包括筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯共3樣，每份千元，楊石旭依例認捐10份拋磚引玉，為讓更多人加入愛心，婉謝大額認捐，目標480份，2天達標，上午9點起發送。

楊石旭與里民志工，將愛心年菜運送到朴子警分局，請員警加派人手，協助分送年菜給15個派出所，再分送基層弱勢家庭，除獨居老人弱勢家庭，並將配好的數量，分送聖心、安仁、敏道、聖心早療及德興、仁和老人據點，朴中田徑隊、東石高中棒球隊等。

楊石旭說，今年募集480份愛心年菜，數量一年比一年增多，眾多愛心公益活動，年菜捐贈，希望讓弱勢基層和獨居老人們可以在過年期間，和一般家庭一樣，享用到年菜好味道。