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連續14年頒發學童獎助學金 台南西區扶輪社盼善的循環

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西區扶輪社今在議會發放歲末獎助學金。記者吳淑玲／攝影
台南市西區扶輪社今在議會發放歲末獎助學金。記者吳淑玲／攝影

台南市西區扶輪社發放歲末清寒助學金12萬6千元，致贈助學金給協進國小和立人國小的學童代表們，議長室主任曾耀德代表議長邱莉莉出席表示，西區扶輪社社友們是來自各行各業的菁英，事業有成之後，積極行善、回饋社會，能在台南市議會頒發每年的清寒助學金，把愛心從國小紮根，市議會與有榮焉。

西區扶輪社社長蘇進國率社員們，在台南市議會舉行一年一度的歲末清寒助學金發放，致贈助學金給學童代表們，未出席學童之助學金將由協進國小校長王念騏及立人國小校長王全興轉交，兩位校長感謝扶輪社連續14年關懷和幫助，期許小朋友受惠於社會，將來有能力、有心再貢獻出來，達成善的循環，。

西區扶輪社發放助學金的善行從2009年開始，已經持續14年，為社會帶來正面的影響。邱莉莉議長雖然未能到場，由曾耀德主任傳達她的鼓勵之意，期許收到助學金的這些優秀學生們努力向學、力爭上游。

蘇進國社長表示，西區扶輪社之所以14年來每年都發放助學金，用意在希望孩子們長大後能照樣回饋社會，把善與愛正向循環下去，讓社會更溫暖，也希望大家身體健康，過個美好的年。

台南 邱莉莉 菁英

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