影／原生種阿里山油菊復育成功 鹿草焚化廠復育基地發表民生保健品

嘉義縣海拔逾千公尺台灣原生種阿里山油菊，前年嘉大森林暨自然資源學系師生團隊，採集育苗栽種鹿草焚化廠環保農場，復育成功，去年底開出黃澄澄花海，產學合作保健化妝品及餅乾等，預計3月上市，復育基地育種推廣農民栽植，創造收益，造福民眾。

環保局上午在焚化廠，舉辦促進民間參與公共建設案件識別標誌設置揭牌暨阿里山油菊復育成果發表茶會，縣長翁章梁、財政部促參司長李建賢、環保署訴願會主委洪淑幸、環保局長張根穆共同揭牌，宣布焚化廠啟動整改，轉型成生態永續環境教育園區。

2021年縣府透過促參案與達和鹿草環保公司，再度攜手20年營運，合作模式是依「促進民間參與公共建設法」報財政部專案核准，有償促參案+(RTO)(修建-移轉-營運)」環保建設案全國首例，焚化廠不只處理垃圾，委託營運納入荷苞嶼生態園區、室內溫水游泳池經營管理，達和出資改造成打卡景點及水療中心，兼具永續循環、環境教育及休閒娛樂新創基地。

達和經1年多努力，將廠內0.5公頃閒置土地規畫永續循環示範園區，其中0.3公頃與嘉大產官學合作，提供做阿里山油菊復育基地，保種與營造特色生物棲息與繁衍區域功能，現已成為平地最大面積油菊復育基地，茶會提供來賓阿里山油菊品茗，展示保健化妝品，未來透過地方創生，與地方產業鏈連結，阿里山油菊有機會成為在地農特產新「金字招牌」，形塑綠色旅遊。