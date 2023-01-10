連接嘉義縣市高鐵大道台18線6K施工 用路人憂春節塞車

高鐵嘉縣太保站聯外道路，連接嘉縣市台18線高鐵大道6K，去年底施工改善至今，車流量大又有BRT專用道，往來車道縮減，讓用路人擔心趕不上高鐵、接不到人，春節將近交通流量更大，用路人擔心塞車。公路總局第五區養護工程處水上工務段說，春節期間東行封閉公車道及機慢車道，只留一快車道及混合車道。

水上工務段說，目前在太保市台18線嘉太大橋與嘉保大橋之間，辦理「台18線6K附近路段積水改善工程」，去年九合一選舉後開始動工，預計5月完工，工程經費6780萬元。

由於2018年823水災造成南台灣嚴重淹水，台18線6K附近路段嘉保大橋，跨越麻魚寮大排，也因八掌溪洪水宣洩不及，造成台18線高鐵大道路面積水，因此辦理路面加高工程，期能克服極端氣候，短延時強降雨所造成積水，影響交通問題。

目前工程施工在台18線嘉保大橋東行線，即高鐵嘉義站往嘉義市方向，採封閉單向全車道，調撥行車至西行線單向雙行縮減車道數的交通維持措施。