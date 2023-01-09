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台電舉辦挖地瓜活動 500名員眷挽袖下田只為「這件事」

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
台電雲林區處處長許一女致贈啓智協會地瓜及慰問金，由協會總幹事李東蒼（右二）代表接受。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處處長許一女致贈啓智協會地瓜及慰問金，由協會總幹事李東蒼（右二）代表接受。圖／台電雲林區處提供

台電雲林區營業處連續3年響應助農活動，現正值地瓜盛產季節，今天號召500名台電員眷，到水林鄉下田挖地瓜，體驗田園樂趣，並將挖到的地瓜捐給社團法人雲林縣啟智協會及長青食堂，為活動增添意義，台電副總經理陳銘樹也帶領孩童唱生日快樂歌，為1月生日的耆老們慶生，場面熱鬧溫馨。

台電今天舉辦挖地瓜活動，由副總經理陳銘樹及雲林區營業處處長許一女帶隊，在水林鄉顏思齊故事館集合，先以趣味競賽熱身，緊接著再一起步行到地瓜田，腳踩鬆軟泥土，手拿麻布袋，下田挖地瓜，大家頂著太陽在田間忙的不亦樂乎。

許一女說，台電不只提供用電服務，更善盡社會責任，她將自己處長交接時受贈的盆栽都拿去義賣，義賣所得全數捐給社團法人雲林縣啟智協會，同時也將今天採收到的地方捐贈給社團法人雲林縣啟智協會及長青食堂，盼拋磚引玉，鼓勵大家一起關注社會公益。

台電副總經理陳銘樹（後排右四）、雲林區營業處處長許一女（後排左二）帶領員眷孩童為地方耆老慶生。圖／台電雲林區處提供
台電副總經理陳銘樹（後排右四）、雲林區營業處處長許一女（後排左二）帶領員眷孩童為地方耆老慶生。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處舉辦地瓜助農活動，500名員眷響應下田挖地瓜。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處舉辦地瓜助農活動，500名員眷響應下田挖地瓜。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處舉辦地瓜助農活動，500名員眷響應下田挖地瓜。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處舉辦地瓜助農活動，500名員眷響應下田挖地瓜。圖／台電雲林區處提供

台電 雲林 法人

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