台電舉辦挖地瓜活動 500名員眷挽袖下田只為「這件事」

台電雲林區營業處連續3年響應助農活動，現正值地瓜盛產季節，今天號召500名台電員眷，到水林鄉下田挖地瓜，體驗田園樂趣，並將挖到的地瓜捐給社團法人雲林縣啟智協會及長青食堂，為活動增添意義，台電副總經理陳銘樹也帶領孩童唱生日快樂歌，為1月生日的耆老們慶生，場面熱鬧溫馨。

台電今天舉辦挖地瓜活動，由副總經理陳銘樹及雲林區營業處處長許一女帶隊，在水林鄉顏思齊故事館集合，先以趣味競賽熱身，緊接著再一起步行到地瓜田，腳踩鬆軟泥土，手拿麻布袋，下田挖地瓜，大家頂著太陽在田間忙的不亦樂乎。