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他花11年時間復育棉花田 只為說虎尾毛巾的故事

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
鄭宗坤十一年前返回故鄉雲林，致力復育棉花田，並打造雲端埒活棉花田農園，與在地毛巾工廠結合導覽。記者陳雅玲／攝影
鄭宗坤十一年前返回故鄉雲林，致力復育棉花田，並打造雲端埒活棉花田農園，與在地毛巾工廠結合導覽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮是國內毛巾生產重鎮，早年曾經種過棉花，隨著國外棉花進口，棉花田景色早已不復見，鄭宗坤十一年前返回故鄉雲林，致力復育棉花田，並打造雲端埒活棉花田農園，與在地毛巾工廠結合導覽，讓各地遊客認識棉花在雲林虎尾的故事。

雲端埒活棉花田占地不大，種植不同品種的棉花，雪白的棉花綻放時，掛在樹上甚是好看，鄭宗坤說，他曾聽母親提過早年虎尾也有大片棉花田，那時地方上有許多紡織廠，紡織機的聲音就是錢的聲音。

後來國外棉花大量進口，國內中南部的棉花田逐一消失不見，十一年前他返鄉務農，決心找回失落的棉花田，他四處蒐集棉花種子，自己育苗種植，進度緩慢，但總算讓棉花樹逐漸落地生根。

十一年來他一一蒐集樹上採收下來的棉花，總計到今年這些棉花製成了五件純手工棉被，其中一件送給雲林故事館，雖然數量不多，但每一朵棉花都代表了虎尾曾經是毛巾重鎮的過去。

鄭宗坤利用棉花串聯在地產業，為外地遊客導覽，今年更計畫種植棕色棉花，讓遊客看見棉花的多樣性，遊客若想認識棉花的前世今生，也可上網搜尋「雲端埒活棉花田」預約導覽，並體驗手採棉花的樂趣。

鄭宗坤復育失落的棉花田，目的是為了說在地毛巾產業完整的故事。記者鄭朝陽／攝影
鄭宗坤復育失落的棉花田，目的是為了說在地毛巾產業完整的故事。記者鄭朝陽／攝影
鄭宗坤講解棉花的特性與用途深入淺出，很吸引親子同遊。記者陳雅玲／攝影
鄭宗坤講解棉花的特性與用途深入淺出，很吸引親子同遊。記者陳雅玲／攝影
鄭宗坤十一年前返回故鄉雲林，致力復育棉花田，並打造雲端埒活棉花田農園，與在地毛巾工廠結合導覽。記者鄭朝陽／攝影
鄭宗坤十一年前返回故鄉雲林，致力復育棉花田，並打造雲端埒活棉花田農園，與在地毛巾工廠結合導覽。記者鄭朝陽／攝影

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