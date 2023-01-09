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彼得兔來了！隆田Cha Cha園區迎兔年 春節將high爆

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南隆田Cha Cha園區，為迎兔年來臨，農曆大年初一推出小兔彼得戶外展，預料將吸引大批遊客湧入。圖／隆田Cha Cha園區提供
台南隆田Cha Cha園區，為迎兔年來臨，農曆大年初一推出小兔彼得戶外展，預料將吸引大批遊客湧入。圖／隆田Cha Cha園區提供

彼得兔來了！ 台南隆田Cha Cha園區為迎兔年到來，農曆大年初一起推出小兔彼得戶外展，由於彼得兔深受民眾喜愛，且具高知名度，預料將為地方掀起小兔彼得熱潮。

「小兔彼得」，號稱全世界最紅的兔子，搭配農曆兔年將至，隆田Cha Cha園區這次將活動外界，日來詢問不斷。

園區表示，這次與青林出版社合作，展期從1月22日至2月28日，打破以往室內策展形式，改以園區廣闊戶外花園為策展場域，生動呈現繪本中大自然故事場景，漫步園區即可與小兔彼得角色及打卡牆合照。

此次戶外特展包括新建物草皮區、南倉草皮區、珊瑚潭山坡區、五分車鐵軌小丘區，大門口設置迎賓牆外，各展區分別佈置打卡牆、主視覺故事牆、角色故事翻翻牆、小兔彼得角色大集合等。

此外，園區準備彼得兔新春打卡禮(小兔彼得紋身貼紙及小兔彼得頭套)，預計創造一波小兔彼得打卡熱潮。

台南市政府文化局代理局長陳修程說，英國經典童書「小兔彼得」，曾被美國紐約公共圖書館推選為世界經典童書第一名，除書中可愛主角小兔彼得外，還有繪本中如詩如畫的大自然場景。而園區由吳書原建築師擔綱設計戶外景觀，清新療癒風格也讓出版社答應嘗試戶外策展，更加碼展出即將上市的新書繪本-「小兔彼得過四季」，現場還有免費小兔彼得動畫電影放映，是今年走春首選景點。

此外，園區亦有常設展及春節系列活動，包括初一(1/22)至初八(1/29)皆舉辦「小火車體驗趣」；而初三(1/24)至初八(1/29)也有「兔Lucky市集」及街頭藝人表演，相關活動資訊請上園區官網:https:/:/chacha.tainan.gov.tw/

台南隆田Cha Cha園區，為迎兔年來臨，農曆大年初一推出小兔彼得戶外展，預料將吸引大批遊客湧入。圖／隆田Cha Cha園區提供
台南隆田Cha Cha園區，為迎兔年來臨，農曆大年初一推出小兔彼得戶外展，預料將吸引大批遊客湧入。圖／隆田Cha Cha園區提供

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