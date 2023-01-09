嘉縣綠營內鬨延燒 太保市公所遭代表會函送監察院查辦

嘉義縣民進黨內鬨延燒，太保市代表會主席葉俊男質疑太保市公所111年度追加減預算83萬8000元先動支再辦追加減，去年底雖通過審議，但目前建請監察院查辦；前太保市長、嘉義縣議員黃榮利回應，代表會擴大解讀，雞蛋裡挑骨頭，同科目勻支是縣市政府機關常用的處理方式。

葉俊男指出，去年11月28日至12月9日代表會審議通過公所111年度追加減預算2億餘元，卻發現有83萬8000餘元追加減預算已於5月、8月動支，認為事態嚴重破壞財政紀律，5日發文監察院建請查辦。

發文監察院查辦部分，包括安東國小補助開合式黑板9萬8000元、補助自來水公司增設消防栓3萬8000元、本市學齡兒童唾液快篩經10萬元、學齡兒童防疫宣導經費10萬2000元、辦理巴倫一號行動表演活動及親子探探索攀樹FUN一夏50萬元。

葉俊男表示，其中黑板、快篩試劑費用於去年5月定期會前僅內部簽核追加並開支，無提墊付或追加；市公所將民政文化課的不同計畫費用做挪用，如以社會運動辦50萬的活動，但向代表會報告是挪用出國考察費。

葉強調，不同計畫是不可以這樣運用，造成未通過先動支，且確定先動支再追加的已付款部分約83萬8000元，因此才會因為公所藐視代表會職權，針對追加減違法動支部分提送監察院。

黃榮利表示，每年預算編列送審，都是概算，不敷使用時，要動支同科目勻支，必須經過業管單位同意，但不得超支，公所主計是求好心切，將追加減送代表會，目前也已送監察院，主計部也在調查，怒批代表會是故意雞蛋裡挑骨頭，擴大解讀，若是對手當選，一切就合法了。

鄭淑分表示，111年度預算的執行，一切合法，且無破壞財政紀律，絕對禁得起考驗，在原預算數未增加的情況下，相關科目調整預算金額，才引發代表會的誤解，目前111年度公所執行的總預算案，正由審計室審查中，尚未結束，待結果出爐，如果程序有不完備之處，公所會虛心檢討改進。