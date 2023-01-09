隆田Cha Cha園區迎兔年 推小兔彼得戶外特展

迎接兔年來臨，台南隆田Cha Cha園區與青林出版社合作，22日起將推出小兔彼得特展，以廣闊的戶外花園策展，呈現繪本中故事場景，漫步園區可與小兔彼得角色及打卡牆合照。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，號稱全世界最紅的兔子「小兔彼得」，將於春節期間在隆田Cha Cha園區與民眾見面，打破以往室內策展形式，改以園區廣闊戶外花園為策展場域，預計創造一波小兔彼得打卡熱潮。

台南市政府文化局代理局長陳修程表示，英國經典童書小兔彼得除了書中可愛主角，繪本中如詩如畫的大自然場景也令人印象深刻，隆田Cha Cha園區戶外景觀獨具風格，讓出版社答應嘗試戶外策展，並加碼展出即將上市的新書繪本「小兔彼得過四季」，現場還有免費小兔彼得動畫電影放映。

陳修程指出，特展展期自1月22日至2月28日，展區包括新建物草皮區、南倉草皮區、珊瑚潭山坡區、五分車鐵軌小丘區，大門口設置迎賓牆，各展區分別布置打卡牆、主視覺故事牆、角色故事翻翻牆、小兔彼得角色大集合等，適合民眾走春拍照打卡。