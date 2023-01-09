西螺福興宮寒冬送暖 警察協助送貨到府好貼心

西螺福興宮舉辦寒冬送暖活動，集結公私團體做愛心，募得白米、醬油、乾糧、新鮮蔬果、年菜禮盒等物資，透過西螺分局協助發送給弱勢家庭，讓獨居、單親、隔代教養及行動不便長者安心過年，也跨越濁水溪頒發西螺媽祖太平媽獎助學金，鼓勵70餘所學校的學童努力向學。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，今年寒冬送暖活動攜手西螺鎮公所、雲林縣警察局西螺分局主辦，瑞春醬油、環陞貨運、西螺鎮農會、漢光農業生技公司、晶品農產公司、漢典食品公司也提供愛心物資，由西螺分局員警協助發送至弱勢家庭及獨居老人家中。

協助發送物資員警說，平時巡邏、訪查勤務，都會紀錄需要幫助的家庭及獨居老人，對轄內家戶掌握詳實、熟門熟路，會定時關懷訪視，這次協助發送物資備感榮幸，希望能在春節前為大家帶來溫暖氣氛。