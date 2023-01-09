青年創業獎勵開跑 嘉縣每案最高補助40萬元

嘉縣府打造青年返鄉、留鄉友善的創業環境，12日將啟動第2屆青年創新創業獎勵補助計畫，歡迎全國20至45歲青創業者申請，每案最高補助為40萬元，打造專屬事業版圖，創業不再是夢想。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，去年創辦第1屆青年創新創業獎勵補助計畫，成功培育8組優秀青創團隊，讓青年創意發想落實為實際產品，創造市場價值，並提升返鄉深耕意願，第2屆補助計畫12日正式啟動，當天上午於永在食安大樓舉辦說明會。

勞青處長陳奕翰表示，不論是剛出社會想創業的個人、團隊或是已設立5年內的新創事業，只要符合計畫條件，且具備完善的創業規劃與想法，都可提出申請，到2月15日截止，歡迎全國20至45歲要在嘉義縣創業的青創業者踴躍申請，每案最高補助為新台幣40萬元。

參與第1屆青創獎勵補助計畫青年團隊「食凡商號」負責人黃麒峯表示，食凡是由中正大學學生共同創業，以「嚴選在地食材，堅持食材誠信」的理念所創立的捲餅品牌，並透過青創補助計畫加速公司運營、確立方向，目前月均營業額已突破30萬元，臉書（Facebook）累計超過2000名粉絲。

縣府表示，相關申請文件可至「嘉義縣政府勞青處」官網下載取得；如有計畫申請相關問題，請洽詢計畫專案辦公室服務專線05-2776399。