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迎接落羽松季 台南六甲公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023年台南六甲落羽松季本周六登場，落羽松及連成的波斯菊花海呈現異國風情。記者謝進盛／
2023年台南六甲落羽松季本周六登場，落羽松及連成的波斯菊花海呈現異國風情。記者謝進盛／

2023年台南六甲落羽松季本周六登場，公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁，包括美食導覽、觀光旅遊、老屋觀光、松愜意、埤塘、古廟風情、老樹等地圖等摺頁，方便讓旅客來六甲踏青觀光更清楚掌握在地特色。

六甲區長陳啓榮表示，六甲區有珍貴國家重要濕地菁埔埤，轄內農田、道路、水圳、埤塘、古建築、寺廟交織，別具人文歷史特色風貌，也有具特色的老樹點綴其中，這些老樹存在歷史悠久，見證著六甲年代風華。

為此公所訪視在地居民，紀錄老樹故事，列出17種別有特色風貌老樹，以地圖摺頁面貌呈現給大眾，如赤山龍湖巖老榕樹、保安宮澳洲茶樹、毛昭川故居木蓮花等。

其中，地圖中穿插六甲代表古廟、建築、埤塘、鳥類等，讓民眾走訪老樹地點，也能順便遊歷附近景點。地圖中老樹除有故事介紹，還伴有老樹插畫及公所員工用色鉛筆手繪老屋插畫，再輔以區長親題詩詞，讓老樹更顯生命力。地圖中還結合防空疏散避難點資訊，是一幅多樣化、多功能的導覽文宣地圖。

陳啓榮說，六甲落羽松季「來稻六甲松鶴玩 悠遊浪漫落羽松」14日上午10點開幕，歡迎遊客到六甲旅遊。

2023年台南六甲落羽松季將登場，公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁，包括美食導覽、觀光旅遊、老屋觀光、松愜意、埤塘、古廟風情、老樹等地圖等摺頁，方便讓旅客來六甲踏青觀光更清楚掌握在地特色。圖 ／六甲區公所提供
2023年台南六甲落羽松季將登場，公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁，包括美食導覽、觀光旅遊、老屋觀光、松愜意、埤塘、古廟風情、老樹等地圖等摺頁，方便讓旅客來六甲踏青觀光更清楚掌握在地特色。圖 ／六甲區公所提供
2023年台南六甲落羽松季將登場，公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁，包括美食導覽、觀光旅遊、老屋觀光、松愜意、埤塘、古廟風情、老樹等地圖等摺頁，方便讓旅客來六甲踏青觀光更清楚掌握在地特色。圖 ／六甲區公所提供
2023年台南六甲落羽松季將登場，公所發行老樹及埤塘周邊地圖摺頁，包括美食導覽、觀光旅遊、老屋觀光、松愜意、埤塘、古廟風情、老樹等地圖等摺頁，方便讓旅客來六甲踏青觀光更清楚掌握在地特色。圖 ／六甲區公所提供

落羽松 老屋 建築

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