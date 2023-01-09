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台南開國土功能分區使用地劃設公聽會 議員質疑不透明

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，市議員杜素吟質疑過程不夠透明。記者周宗禎／攝影
台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，市議員杜素吟質疑過程不夠透明。記者周宗禎／攝影

台南市政府地政局下午在歸仁地政事務所舉辦國土功能分區及使用地劃設公聽會，說明國土計劃將使用土地管制相關規則、目前使用情況。因為事關地主權益，200多名地主到場。

因每個地主所在土地地點、範圍不同，遇到相關規劃可能的影響也一定不清楚，地政局提供相關網站QR Code讓民眾掃描進入觀看、提出問題。地政局也提供專人受理地主陳述意見。

議員杜素吟表示，政府要怎麼劃設跟百姓有關的土地，應該要先讓民眾清楚，不能等決定以後民眾才可能知道。她說，地政局的專業說明，相信許多在場的鄉親長輩應該都「聽得霧煞煞」。她質疑一般農地如果要有特定使用目的要變更地目，國土分區新規定確定以後，將會變得非常困難。

今天歸仁場次許多在地民眾都很關心。市政府地政局、都市發展局、農業局官員到場說明，歸仁國土功能分區劃設範圍5495公頃，有4300百多公頃劃為農業用區。

許多民眾根本不清楚自己的土地，有沒有因為國土功能使用分區計劃而受到影響、影響有多大，甚至是否因而會被徵收。

台南這次國土功能分期及使用地畫設預計執行到民國125年，以南科及歸仁綠能科學城為兩大主軸，分海線及山區及平原地區並依行政區分北中南東中五大部分各自不同發展特色規畫。

台南市除了龍崎、左鎮、南化三區其域行政區都有至少一個意識上都市計劃區，這一次國土功能分區將涵蓋超過16萬公頃非都市計劃土地。

台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，地主兩百多人到。記者周宗禎／攝影
台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，地主兩百多人到。記者周宗禎／攝影
台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，地主兩百多人到。記者周宗禎／攝影
台南開國土功能分區使用地劃設公聽會，地主兩百多人到。記者周宗禎／攝影

台南 議員 農地

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