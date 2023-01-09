台南春節防塞車推交通疏導 安平區開免費接駁車

台南市政府為因應10天春節連續假期，針對台南市各大景點，研擬交通疏運計畫，其中安平區最易塞車，開闢免費接駁車，民眾可利用周邊停車場先停車，再搭乘接駁車到安平，避免找不到車位。市長黃偉哲籲請市民及遊客多利用大眾運輸，並參照接駁公車規畫行程。

黃偉哲今天下午主持「台南行春 旺兔順利」台南市春節交通疏運記者會，他表示，為效紓解過年期間各景點的交通情形，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站http://traffic.tainan.gov.tw/、即時交通資訊網http://tntcc.tainan.gov.tw/，以及交通局提供的台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

黃偉哲建議，可多利用大台南公車走春，大台南公車依假日班表行駛，僅1月21日 (除夕)晚上7點後班次取消，春節及假日期間，持市民卡可免費搭乘市區公車0至99、901、902路 (33、61及高鐵快捷公車除外)，持電子票證搭乘「33、61、88、99、山博行線」享半價優惠，雙層巴士優惠價24小時票150元 (持市民卡99元)、48小時票250元，其餘幹支線公車、小黃公車及高鐵快捷公車依里程計費。

為使民眾可以在台南地區悠閒的旅遊，交通局特印製「台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可以在國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通站處、風景區管理處等免費索取。

每年春節，安平常發生塞車及找不到停車位，交通局長王銘德建議，自北側來的遊客請行駛四草大道至王城路或同平路周邊停車場，東側及南側來的遊客請利用永華路及健康路至安億路停車場或周邊停車場，轉搭免費接駁車往安平周邊景點。綠線接駁車的開車點在同平路崇義停車場、紅線及藍線為安億路安億停車場，上午11點30分首班，晚上7點30分末班。

交通局長王銘德表示，為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自初一至初八每日均有主管輪值，監控各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為

(06)298-8944。春節期間人工與智慧柱開單之停車格位從1月21日 (除夕)至1月24日(初三)暫停收費，停服務。