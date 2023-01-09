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奇美博物館推出「台灣首次英國最古老」名琴弦樂四重奏
奇美博物館今天推出「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」奇美提琴音樂饗宴，標榜「台灣史上第一次英國最古老的弦樂四重奏」，將重現「300年前巴洛克古樂演奏情境」。2月11日在台北誠品表演廳、12日在奇美博物館奇美廳登場，今起售票、推出早鳥購票75折優惠至1月16日。詳情在奇美博物館官網。
館方表示，將集結9把名琴共同演出、公認音色最好的史特拉底瓦里名琴也將助陣，演繹巴洛克古樂、17至20世紀英國古典名曲等，以弦樂四重奏及鋼琴五重奏型式，讓樂迷感受英格蘭從斯圖亞特到溫莎王朝的瑰麗輝煌琴音。
奇美博物館除蒐藏知名提琴展覽、提供學生借用，也希望民眾能夠聆聽數百年前的優美琴音，今年回應北部樂迷首度移師台北誠品表演廳演出。
館方邀請奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷說明如何欣賞聆聽名琴，專研提琴20多年的鍾岱廷，是國際知名提琴專家，製琴、修琴、鑑琴等面向涉獵極深，他表示，將分享英格蘭名琴的特色發展與動人故事。
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