奇美博物館推出「台灣首次英國最古老」名琴弦樂四重奏

奇美博物館今天推出「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」奇美提琴音樂饗宴，標榜「台灣史上第一次英國最古老的弦樂四重奏」，將重現「300年前巴洛克古樂演奏情境」。2月11日在台北誠品表演廳、12日在奇美博物館奇美廳登場，今起售票、推出早鳥購票75折優惠至1月16日。詳情在奇美博物館官網。

館方表示，將集結9把名琴共同演出、公認音色最好的史特拉底瓦里名琴也將助陣，演繹巴洛克古樂、17至20世紀英國古典名曲等，以弦樂四重奏及鋼琴五重奏型式，讓樂迷感受英格蘭從斯圖亞特到溫莎王朝的瑰麗輝煌琴音。

奇美博物館除蒐藏知名提琴展覽、提供學生借用，也希望民眾能夠聆聽數百年前的優美琴音，今年回應北部樂迷首度移師台北誠品表演廳演出。