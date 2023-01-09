雲林縣長張麗善發茂谷柑 160處長青食堂受惠
新春誌喜，雲林縣長青食堂今發茂谷柑，用餐長者及志工每人1顆，共發放1萬8000顆，每顆茂谷柑都貼上「好運柑來」賀詞，帶來新春好意象；縣長張麗善今到林內九芎社區活動中心發茂谷柑，56名長者齊聚長青食堂領餐及茂谷柑，張麗善順勢宣導防走失手環，盼提高穿戴率。
張麗善說，雲林縣長青食堂成效有加，地點從60處增加為160處，用餐人數從3000人提升至1萬2000人，未來將朝向一村里一長青食堂方式推動，感謝長青食堂志工、工作人員長期付出，準備1萬8000顆茂谷柑，今天開始在全縣各長青食堂發放好運茂谷柑，讓大家一起品嘗雲林茂谷柑美味。
張麗善也在活動中宣傳，縣府結合科技推出多元守護失智和獨居老人穿戴設備，有血氧功能的定位手錶和非定位的防走失配件包，可偵測血氧及定位位置，手錶上還有SOS按鈕，也首創全國開辦失能老人親屬照顧津貼，提升雲林長者福利。
林內鄉長劉姿言說，今年春節較早，1月22日就過年了，縣長一直以來都很關心林內鄉，尤其對長者特別關心，開辦長青食堂讓所有長者吃得營養、吃得健康，今天發放茂谷柑讓所有長者補充營養，感謝縣長為雲林長者爭取福利。
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