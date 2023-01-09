快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

新一輪免費快篩明上路 兩類人可再領5劑

雲林縣長張麗善發茂谷柑 160處長青食堂受惠

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影

新春誌喜，雲林縣長青食堂今發茂谷柑，用餐長者及志工每人1顆，共發放1萬8000顆，每顆茂谷柑都貼上「好運柑來」賀詞，帶來新春好意象；縣長張麗善今到林內九芎社區活動中心發茂谷柑，56名長者齊聚長青食堂領餐及茂谷柑，張麗善順勢宣導防走失手環，盼提高穿戴率。

張麗善說，雲林縣長青食堂成效有加，地點從60處增加為160處，用餐人數從3000人提升至1萬2000人，未來將朝向一村里一長青食堂方式推動，感謝長青食堂志工、工作人員長期付出，準備1萬8000顆茂谷柑，今天開始在全縣各長青食堂發放好運茂谷柑，讓大家一起品嘗雲林茂谷柑美味。

張麗善也在活動中宣傳，縣府結合科技推出多元守護失智和獨居老人穿戴設備，有血氧功能的定位手錶和非定位的防走失配件包，可偵測血氧及定位位置，手錶上還有SOS按鈕，也首創全國開辦失能老人親屬照顧津貼，提升雲林長者福利。

林內鄉長劉姿言說，今年春節較早，1月22日就過年了，縣長一直以來都很關心林內鄉，尤其對長者特別關心，開辦長青食堂讓所有長者吃得營養、吃得健康，今天發放茂谷柑讓所有長者補充營養，感謝縣長為雲林長者爭取福利。

雲林縣長張麗善（右三）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑，56名長者到場領取。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右三）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑，56名長者到場領取。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（立者）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑，也宣傳防走失穿戴裝置。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（立者）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑，也宣傳防走失穿戴裝置。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右三）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右三）今天到林內鄉九芎社區活動中心發茂谷柑。記者黃于凡／攝影

雲林 張麗善 獨居老人

延伸閱讀

雲林縣攝影比賽時隔2年復辦 總獎金高達33萬元

游錫堃、張麗善同台助果農 推廣雲林茂谷柑

雲林蔬果外銷星馬 張麗善：雞蛋不要放同一個籃子

農保將修法…雲林農民不愁了 喪葬津貼擬提高1倍

相關新聞

台南春節防塞車推交通疏導 安平區開免費接駁車

台南市政府為因應10天春節連續假期，針對台南市各大景點，研擬交通疏運計畫，其中安平區最易塞車，開闢免費接駁車，民眾可利用...

奇美博物館推出「台灣首次英國最古老」名琴弦樂四重奏

奇美博物館今天推出「英格蘭的瑰麗輝煌琴音」奇美提琴音樂饗宴，標榜「台灣史上第一次英國最古老的弦樂四重奏」，將重現「300...

口湖鄉首家食物銀行啟用 獅子會用愛的定存滋養偏村

1次性的救濟往往無法滿足弱勢家庭生活需求，為能長期接濟弱勢，達到全照顧的目標，國際獅子會300-D1區-關懷饑餓及為兒童...

雲林空氣品質亮紅燈 麥寮電廠降載減排

受大陸冷氣團霾害影響，雲林縣今天空氣品質達紅色警示，麥寮電廠配合台電進行降載減排，縣府環保局通知公共工程暫緩開挖、加派灑...

等了她一年！黃敏惠連任布達首位小內閣 春節後再一波

嘉義市政府文化局長盧怡君前年接種新冠肺炎疫苗，身體極度不適，撐完台灣設計展後請辭，局長一職懸缺近1年，市長黃敏惠今天宣布...

美食、表演+春聯DIY 台南南區眷村年貨大街有看頭

農曆春節將至，許多民眾還不知道該挑選什麼年貨，台南市南區明德里辦公處及明德社區發展協會13日起至15日，將在水交社文化園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。