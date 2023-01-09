口湖鄉首家食物銀行啟用 獅子會用愛的定存滋養偏村

1次性的救濟往往無法滿足弱勢家庭生活需求，為能長期接濟弱勢，達到全照顧的目標，國際獅子會300-D1區-關懷饑餓及為兒童服務委員會，今天在偏遠的雲林縣口湖鄉青蚶國小創設首家食物銀行，集所有人的愛心以「定期存款」方式發放物資，讓愛不中斷。

有鑑於偏鄉資源不足，國際獅子會300-D1區-關懷饑餓及為兒童服務委員會在雲林縣口湖鄉的青蚶國小設立第一家「獅子會食物銀行」， 同時結合雲林縣家園關懷協會，將已廢校的青蚶國小教室活化再利用，造福偏村老少與弱勢族群。

關懷饑餓及為兒童服務委員會主席李酈芸指出，每年救濟愛心如潮，但1次性的救濟往往只救急，難以落實照顧弱勢家庭的生活，有時所送物資也不盡能滿足所需，為能長期關懷送愛，響應300-D1區總監施松吉推動的年度主題「 即時服務、快樂奉獻」，號召雲嘉南獅友成立食物銀行。

今天啟用儀式還結合友善食物公益表演，宣導支持友善環境農畜產品、珍愛有限資源、 歡喜分享的理念，吸引不少村民和老人機構共襄盛舉，口湖鄉長李龍飛也到場感謝獅子會關懷偏鄉。

李酈芸說，她也出身清寒家庭白手起家，更能體會人生無常，社會事件常有人因一時陷入困境又未得適時援助釀成終身遺憾，尤其疫情衝擊經濟，讓不少清寒的人苦上加苦，獅子會本著苦民所苦信念，推動關懷饑餓人道服務計畫，設立「獅子會食物銀行」深入偏村社區，期待更多企業共同響應捐愛。

「食物銀行」集滿獅友與善心人士捐贈的油、米、蔬果、奶粉、罐頭食品、成人紙尿褲、清潔用品等物資，李酈芸指出，只要經獅友訪視確認為需要幫助的弱勢家庭，即可至銀行自選所需用品，行動不便者也將會服務到家送到府上。