等了她一年！黃敏惠連任布達首位小內閣 春節後再一波

嘉義市政府文化局長盧怡君前年接種新冠肺炎疫苗，身體極度不適，撐完台灣設計展後請辭，局長一職懸缺近1年，市長黃敏惠今天宣布她回任，表達嘉市「以文化立城」，勉勵她要做的工作還很多；盧怡君說，會爭取文化建設、密切跨局處合作。

至於市府小內閣是否還會有異動？黃敏惠指出，「一定會有」，預計加入1、2名新面孔，過完農曆年後就會對外發布，目的是讓團隊有不同歷練。

黃敏惠今在文化局演講廳主持盧怡君的布達暨宣誓典禮，代理局長葉國樑交接印信給盧怡君，主計處長阮鼎元監交；黃敏惠說，盧為嘉義高中、師大美術系、師大設計研究所碩士畢業，土生土長、還有豐富的實務經驗。

黃敏惠指出，盧怡君打完疫苗嚴重不適，依然完成台灣設計展，而不得不放她休息，現在身體恢復能接下重擔，相當感謝。

黃敏惠也說，嘉市以文化立城、以文化為榮，十大旗艦計畫中的「文化新絲路2.0」，主掌是工務處，顯見連工務單位都須有文化底蘊，另旗艦計畫的「文化新基地」，打造圖書館總館園區、文創Wing藝文基地、嘉菸文化園區等，甚至鐵路高架化後的縫合工程，會讓大家看到，處處都有文化養分。