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美食、表演+春聯DIY 台南南區眷村年貨大街有看頭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市眷村美食多，水交社文化季暨眷村年貨大街將在1月13日起登場。記者鄭惠仁／攝影
台南市眷村美食多，水交社文化季暨眷村年貨大街將在1月13日起登場。記者鄭惠仁／攝影

農曆春節將至，許多民眾還不知道該挑選什麼年貨，台南市南區明德里辦公處及明德社區發展協會13日起至15日，將在水交社文化園區舉辦「2023年水交社文化季暨眷村年貨大街」，展出應景年貨及眷村特色美食，還有藝文團體演出、創意春聯DIY活動，邀請市民來感受濃厚眷村氛圍。

水交社文化季暨眷村年貨大街活動今在水交社文化園區舉行記者會，南區區長蕭琇華、明德里長陳瑞華、明德社區發展協會理事長陳齡梅共同主持，蕭琇華表示，疫情關係影響社福團體募款，主辦方貼心提供公益團體設攤，不僅可採購年貨，也能送愛心、做善事。

水交社眷村年貨大街有有眾多知名商家齊聚一堂，如劉家雜貨、周村水餃、二空趙家、正宗四川臘肉、湖南臘肉、山東大餅等，提供多樣且高質感選擇，讓民眾安心採買。蕭琇華說「炊粿過好年，呷粿大賺錢」、「呷紅龜粿 年頭好到年尾」，千呼萬喚始出來的社區手作紅龜粿和創意糖霜餅乾，更為年貨大街帶來亮點。

活動期間在地學校、社區及藝文團隊k6校長團、大成國中、翔鈴兒童舞蹈團、夾腳拖音樂教室、市立第二幼兒園明德班、擇仁幼兒園、南區樂齡學習中心、幸韻流行樂團以及明德、新興、金華社區將帶來精采演出，搭配春聯揮毫及創意春聯DIY等活動，呈現豐富多元文化氣息。

年貨大街 眷村

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