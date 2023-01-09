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台南清運大型家具免煩惱 環保通APP等你下載
春節將到，台南市近日大型廢棄物清運量已呈增加趨勢，環保局表示，除夕前一周是全年垃圾清運最高峰，呼籲提前大掃除，大型廢棄物載運請透過「台南環保通」APP、環保局網站或電話向各區清潔隊預約載運，以利調派人車，避免清運塞車。
環保局已排妥農曆年節垃圾收運時間，1月20日小年夜(星期五)加班收運，1月21日除夕(星期六)提早4小時清運至傍晚6時止。1月22日至24日(初一至初三)全市停收垃圾，1月25日(初四)恢復正常。詳情可於環保局網站查詢或洽在地清潔隊。
市長黃偉哲表示，環保局清潔隊員、機具都有一定的編制與規模，每年農曆新年前一周各區清潔隊員幾乎都得加班，才能應付爆增的家戶垃圾及大型廢棄物。請大家提早大掃除、提早預約清運大型廢棄物，讓清潔隊可以順暢地處理農曆節前爆增的垃圾。
環保局表示，民眾習慣上會打電話到各區隊預約大型廢棄物清運，有時難免遇到佔線，建議下載「台南環保通(台南垃圾車)」APP 、或於台南市環保局官網「環保快訊https://reurl.cc/28AAKa」申請，環保局會盡快前去載運。
代理局長侯俊彥指出，春節前一、二星期垃圾量大，民眾家中清出來的垃圾、大型傢具、家電等大型廢棄物是平時的2倍以上，各區清潔隊專線常滿線，盼民眾提早大掃除或更換傢具等，分散清運尖峰時間。
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