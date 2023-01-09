迎兔年台南普濟燈會第11年 發表主題曲「燈籠的亮光」

台南市「普濟燈會」邁入第11年，今天發表主題歌曲「燈籠的亮光」 。普濟殿表示，今年除了燈籠數量更勝往年有1600個外，廟埕前主燈邀請到藝術家陳健志創作「圓圓融融兔」，希望在兔年帶給大家元氣滿滿、鴻兔大展一整年。

黃偉哲表示，普濟燈會是台灣十大燈會之一，相較其他燈會活動所費不貲，普濟燈會全部是由廟方及地方國中小學生，一起發揮創意來達成的，不但預算最省，更是獲外界肯定，在國際上享有知名度，感謝普濟殿所有志工、文化界人士及各校校長的支持。強調市府會持續加碼支持，讓普濟燈會光照全台。

普濟殿燈會今年邁入第11年，這個燈會是少數由地方結合街區籌辦的燈節，每年在農曆12月25日啟燈到元宵節期間，透過上千個彩繪燈籠營造濃厚在地春節氛圍，累計超過10萬人次參觀，深受居民及遊客喜愛，也是攝影師及網紅必拍景點，已成為觀光客每年至台南朝聖的盛事之一。

今天廟方發表普濟燈會主題曲，主題曲由迷明中學校長羅家強填詞，台南女中音樂班學生蘇季寬編曲，記者會上聲樂家李淑媛演唱，高亢且溫暖的歌聲中，唱出引領回家之路—燈籠的迷人與家的重要。

觀旅局指出，普濟燈會的燈籠除了點亮普濟殿周邊區域外，也在其他地方發光發熱，去年11月27日到12月3日連續7天在水交社文化園區的馬公廟建醮主普場也特地把近年留存的普濟燈會1500顆燈籠集合排成隧道狀，形成燈海時光隧道。

2017年南市府受邀日本關西三大節慶之一的大阪「光之饗宴」燈節活動時，也以普濟燈會沿著街道滿天懸掛的彩繪花燈為設計意象，以「光之廟埕」為主題，透過彩繪燈籠呈現台灣傳統廟宇文化，兩周內吸引200萬名日本民眾參觀。

羅加強表示，家是溫暖歸宿，就像是層層燈油一層層添加，透過依靠傳承溫暖的厚度；家的精神文化在社會中浮沉，有高峰有低谷，透過家庭，社會，學校教育深耕淬鍊，繼續加溫，鍛鍊適應時代的韌性。

他說，台南是像媽媽一樣的城市，因著歷史的智慧，印下多少無限價值的文化足跡，前人的無私奉獻犧牲，創造出獨具特色的幸福城市，這也是回家的唯一理由，因為普濟殿3百多年來的燈光，一直照護著鄉民的心靈，也一直持續亮著。

「 燈籠的亮光 」歌詞如下：

帶我回家的燈籠 洗淨我的鄉愁 我在殿前燈籠下 逐漸地成熟 日子坑坑洞洞 我分不清怎麼走 燈籠的亮光 依舊靠著層層燈油 平安回家的燈籠 普濟殿一直都有 我在殿前燈籠下 逐漸地成熟 日子紅紅火火 我不害怕向前走 燈籠的亮光 是媽媽添上的燈油 燈籠裏 一盞光 普濟殿裏一柱香 緩緩湧出幸福平安 飄進我歲月巷