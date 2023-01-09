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雲林縣攝影比賽時隔2年復辦 總獎金高達33萬元

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣攝影比賽時隔2年復辦，攜手雲林縣攝影學會，總獎金高達33萬元。記者黃于凡／攝影
雲林縣攝影比賽時隔2年復辦，攜手雲林縣攝影學會，總獎金高達33萬元。記者黃于凡／攝影

雲林攝影比賽受疫情影響停辦2年，今年再次復辦，攜手雲林縣攝影學會盛大舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」暨「璀璨40聚焦雲林」，即日起開放徵件至5月31日，總獎金高達33萬元，全台攝影好手都可上網報名。

縣長張麗善說，2023年雲林攝影比賽徵件分為3組別「人文」、「自然」、「建築」，取材地點限在雲林縣，每組首獎2萬5000元、亞軍1萬2000元、季軍8000元，另也選出佳作數名，不分年齡、國籍，也不需繳交報名費，報名網址 https://forms.gle/S8iu7Wc9Coo1Q7GVA。

雲林縣攝影學會理事長林榮淙說，雲林縣攝影學會恰逢創立40周年，舉辦璀璨40聚焦雲林-雲林攝影學會2023影展，金牌獎5萬元1名、銀牌獎2萬元2名、銅牌獎1萬元3名、優選2000元15名，另也選出佳作50名，報名費600元，學會會員300元，取材地點不限，報名資訊可見 https://drive.google.com/drive/folders/1yOK1ahKhxatlbgfXWAffKv2uJ5Vb6yYa?usp=sharing。

文觀處長陳璧君說，雲林從12月到隔年3月，有季節限定景點的莿桐孩沙里花海、草嶺櫻花季及「追五分車甜蜜蜜」限定遊程，是全台唯一載甘蔗的五分車，還有2023燈會原鄉在北港、鄧麗君日、大埤稻草節、虎尾燈會、斗六燈會等活動。

陳璧君也說，北港燈會從2月3日至3月12日、虎尾燈會從1月7日至2月5日、斗六燈會從去年12月31日至今年3月31日，國曆4月還有瘋媽祖女神活動，都是很好的攝影題材，更多訊息請上雲林縣政府文化觀光處或漫遊雲林臉書粉絲專頁查詢。

雲林 攝影比賽 燈會

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