寒假前黃偉哲寫信給家長 叮嚀假期安全與防疫

1月20日寒假開始，但國內外疫情多變，台南市長黃偉哲今寫信給家長，感謝家長守護學童安全。在停課不停學期間，市府推出公版直播教學，因親師間的共同努力，創造900萬人次點閱紀錄，維持了教學品質，並以此榮獲行政院政府服務獎的肯定。

黃偉哲說，台南市教育團隊秉持著沒有最好，只有更好的服務理念，去年在各項教育評比，獲得非常亮眼的成績，是教育力展現豐收的一年，包括黃昆輝教授教育基金會教育品質調查、天下雜誌幸福城市大調查文教力、遠見雜誌縣市長施政滿意度調查教育面向，皆拿下6都第1，另教育團隊在中央一般性教育補助款考核項目也再度獲得全國第一。

寒假與年節將屆，黃偉哲提醒大家，國內外疫情未歇，現階段除了要面對傳染力強的變異株，也是腸胃型與呼吸道疾病的好發季節，籲請隨時做好自主健康管理，無論是居家或外出，都要遵守防疫規範，同時鼓勵親師生施打疫苗，以提升保護力，保護自己也守護他人。

教育局長鄭新輝表示，寒假期間，提醒親師生要持續做好個人健康管理外，也請家長提醒學生建立規律的生活作息、留意網路使用與居家安全、避免學生沉迷於網路與賭博，以防被詐騙。家長可多規畫親子休閒活動，把握假期增進親子關係，支持與陪伴孩子度過豐富且充實、身心健康的寒假生活。