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投書／新自由主義讓「英國正在變窮國」 台灣恐成另一個英國

年節將至 嘉縣加強宣導防堵非洲豬瘟 最高罰100萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
春節將至，嘉義縣政府為防堵非洲豬瘟，呼籲雇主加強向移工宣導。圖／嘉義縣政府提供
春節將至，嘉義縣政府為防堵非洲豬瘟，呼籲雇主加強向移工宣導。圖／嘉義縣政府提供

農曆春節將至，近期國內在國際郵包及空運快遞查獲多起違規肉製品含有非洲豬瘟病毒，嘉義縣政府為防堵非洲豬瘟，呼籲雇主加強向移工宣導，不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉製品，並請國外親友不要寄肉製品來台灣，違者罰金高達新台幣100萬。

勞青處長陳奕翰表示，新住民及移工朋友，不要自行或請託親友攜帶非洲豬瘟疫區肉製品來台，違者受罰金額最高將達100萬元，無力繳納者將被拒絕入境。

陳奕翰提醒，新住民及移工朋友應主動告知家鄉親友，不要郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來台，除寄件人有相關罰則以外，現在收件人也會依違規次數裁罰20萬元或100萬元，不要因為想念家鄉味，誤觸法網而付出高額罰款，破壞佳節氣氛。

嘉義縣政府指出，春節是違規寄送動物檢疫物的高峰期，會透過檢疫犬及X光機阻絕非洲豬瘟於境外，若有發現來源不明的可疑肉品可撥打行政院農業委員會動植物防疫檢疫局，電話02-23431401，服務專線0800-039-131相關單位協助查看，共同努力防治非洲豬瘟。

非洲豬瘟 移工

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