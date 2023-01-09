揪柳營國中師生暖手搓湯圓 柳營農會四健會溫暖送長者

農曆春節接近，為讓社區獨居長輩也能感受社會溫情，台南市柳營區農會與柳營國中師生，前天一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓，再送至長輩家中，將溫暖傳遞給每一位孤苦長輩。

柳營區農會總幹事陳右欣長期關懷社區長者，在華山基金會協助下，這次關懷對象為柳營區太康及重溪社區約20名獨居老人。

食材由農會四健會農友黃博輝、劉姓友人贊助，包括柳營國中校長陳育仁、主任王志偉、柳營區農會四健會指導員謝翠玲、指導老師洪麗君，帶領農藝社四健會員們一起投入。