快訊

投書／新自由主義讓「英國正在變窮國」 台灣恐成另一個英國

揪柳營國中師生暖手搓湯圓 柳營農會四健會溫暖送長者

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供
台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供

農曆春節接近，為讓社區獨居長輩也能感受社會溫情，台南市柳營區農會與柳營國中師生，前天一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓，再送至長輩家中，將溫暖傳遞給每一位孤苦長輩。

柳營區農會總幹事陳右欣長期關懷社區長者，在華山基金會協助下，這次關懷對象為柳營區太康及重溪社區約20名獨居老人

食材由農會四健會農友黃博輝、劉姓友人贊助，包括柳營國中校長陳育仁、主任王志偉、柳營區農會四健會指導員謝翠玲、指導老師洪麗君，帶領農藝社四健會員們一起投入。

其中紅、黃、綠、黑、白五色湯圓，使用了紅龍果、南瓜、抹茶、芝麻天然染色製作而成，獨具巧思，製作過程中學生們非常認真，把每一顆湯圓裡滿滿心意與祝福揉入當中，也邀請華山基金會一同參與，把親手做出熱騰騰的湯圓、油飯，在寒冬將溫暖傳遞給每一位孤苦長輩。

台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供
台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供
台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供
台南柳營國中及柳營農會四健會前天聯手送暖，一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓溫暖送長者。圖 ／柳營農會提供

湯圓 農會 獨居老人

延伸閱讀

發揮大愛 柳營奇美啟動長照關懷弱勢營養補給

暗黑料理？他煮湯圓黏一團 芝麻餡爆出超傻眼「不用吐沙啦」

不怕沒人吃！冬至拜拜不用湯圓 她改用這兩樣取代獲好評

男友在清原芋圓打工！冬至日突然失聯好久 直到收1照片秒懂了

相關新聞

老公寓改建加電梯 台南多年來只有一例成功

台灣即將步入超高齡社會，老舊公寓沒有電梯的問題受到關注，中央放寬相關規定，鼓勵民間改建加設電梯，但多年來台南市至今只有一...

年節將至 嘉縣加強宣導防堵非洲豬瘟 最高罰100萬

農曆春節將至，近期國內在國際郵包及空運快遞查獲多起違規肉製品含有非洲豬瘟病毒，嘉義縣政府為防堵非洲豬瘟，呼籲雇主加強向移...

關懷南市沿海弱勢長者 學甲警揪善心團體寒冬送暖

近日溫度驟降，關心轄區長輩生活，台南市學甲警分局昨與學甲區善心團體（保安紀王府、學甲太子壇及「毓婕溫暖送愛團隊」），準備...

揪柳營國中師生暖手搓湯圓 柳營農會四健會溫暖送長者

農曆春節接近，為讓社區獨居長輩也能感受社會溫情，台南市柳營區農會與柳營國中師生，前天一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓，再送至...

祖母車禍難養家 高中生獲婦聯會助學金

雲林陳姓高中生為隔代教養，全靠祖母賣車輪餅，照料臥病的祖父、3個孫子女，不料祖母日前車禍無法出攤，讓陳姓高中生萌生輟學去...

橘14線公車 駛進南科LM區

南科LM特區所在的台南善化區蓮潭里，近年來移入人口暴增，住民子女讀南科實中及南科國小相當多，公車卻不駛入社區，引起民怨。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。