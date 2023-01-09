揪柳營國中師生暖手搓湯圓 柳營農會四健會溫暖送長者
農曆春節接近，為讓社區獨居長輩也能感受社會溫情，台南市柳營區農會與柳營國中師生，前天一同製作鹿茸菇油飯及五行湯圓，再送至長輩家中，將溫暖傳遞給每一位孤苦長輩。
柳營區農會總幹事陳右欣長期關懷社區長者，在華山基金會協助下，這次關懷對象為柳營區太康及重溪社區約20名獨居老人。
食材由農會四健會農友黃博輝、劉姓友人贊助，包括柳營國中校長陳育仁、主任王志偉、柳營區農會四健會指導員謝翠玲、指導老師洪麗君，帶領農藝社四健會員們一起投入。
其中紅、黃、綠、黑、白五色湯圓，使用了紅龍果、南瓜、抹茶、芝麻天然染色製作而成，獨具巧思，製作過程中學生們非常認真，把每一顆湯圓裡滿滿心意與祝福揉入當中，也邀請華山基金會一同參與，把親手做出熱騰騰的湯圓、油飯，在寒冬將溫暖傳遞給每一位孤苦長輩。
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