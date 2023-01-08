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雲林空氣品質亮紅燈 斗六PM2.5達紫爆每立方公尺達72微克

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲嘉南空品區達紅色等級，雲林縣環保局成立應變小組，出動掃街車掃洗120公里道路。圖／ 雲林縣環保局提供
雲嘉南空品區達紅色等級，雲林縣環保局成立應變小組，出動掃街車掃洗120公里道路。圖／ 雲林縣環保局提供

受大陸冷氣團霾害影響，雲林空氣品質今亮紅燈警報，斗六觀測站AQI指數高達155、PM2.5濃度72μg/m3（微克／立方公尺）達紫爆程度 ，崙背觀測站、虎尾觀測站、麥寮觀測站都亮橘燈警報，AQI指數都破百，分別為124、112、104，PM2.5濃度分別為33、36.3、34μg/m3，雲林縣環保局成立應變小組，加強道路掃洗及稽查，麥寮電廠也配合降載6次。

雲林縣環保局今發公告，據環保署空氣品質監測，中國上海以北、北京一帶有霾害現象，今起受大陸冷氣團影響，挾帶境外污染物南下影響台灣空氣品質，多數地區為橘色提醒等級，少數地區會達紅色警示，本月10日下午後，大氣水平擴散條件轉好，中部以北逐漸改善，但雲林處下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色等級為主。

雲林縣環保局1月6日成立應變小組，提前啟動應變作為，聯合稽查固定污染源，並通知公私場所自主減排，麥寮電廠機組共配合降載6次，合計降載5105萬度；也洗掃120公里道路，並加強觀測站周遭30大營建工程及砂石場物料加蓋、灑水等措施，總計削減量粒狀物3680公斤，硫氧化物8814公斤，氮氧化1萬252公斤。

雲林縣環保局表示，9日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，擴散條件稍差，易累積汙染物；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；10日東北季風稍增強，中南部地區位於下風處，稍易累積汙染物，雲嘉南空品區仍為「橘色提醒」等級。

雲縣環保局提醒，紅色警示代表對所有族群不健康，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質不良期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩防護加強個人防護；相關空氣品質資訊可下載雲林縣環境資訊整合APP及行政院環境保護署環境即時通APP查詢。

雲林縣虎尾空氣監測站今天AQI 破百達 112，PM2.5高達36.3μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣虎尾空氣監測站今天AQI 破百達 112，PM2.5高達36.3μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣崙背空氣監測站今天AQI104，PM2.5高達34μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣崙背空氣監測站今天AQI104，PM2.5高達34μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣崙背空氣監測站今天AQI124、PM2.5高達45μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣崙背空氣監測站今天AQI124、PM2.5高達45μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗六空氣品質監測站今天為紅色警示，AQI155、PM2.5高達72μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗六空氣品質監測站今天為紅色警示，AQI155、PM2.5高達72μg/m3。記者黃于凡／翻攝
雲嘉南空品區達紅色等級，雲林縣環保局成立應變小組，出動掃街車掃洗120公里道路。圖／ 雲林縣環保局提供
雲嘉南空品區達紅色等級，雲林縣環保局成立應變小組，出動掃街車掃洗120公里道路。圖／ 雲林縣環保局提供

雲林 空氣品質 PM2.5 霾害

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