南二消防火防災宣導創新有趣 民眾防災知識收穫多

台南市消防局第二大隊今天辦理消防宣導活動，除提供豐富獎品、獎金，還安排有趣戳戳樂活動，透過有趣創新的遊戲安排，與會大小朋友對於防災知識，更上了寶貴一課。第二大隊大隊長丁春能指出，透過大型宣導活動，讓民眾獲得防火防災知識，平安過好年。

這項活動安排在下營上帝廟停車場舉行，由南市消防之友會第二辦事處與第二大隊共同舉辦「鴻兔賀歲、平安順遂防火防災園遊會暨肌力競賽」及防火防災知識連連看、闖關及體驗的活動，更提供包括電視、SWITCH、APPLE WATCH、平板等摸彩品，南市消友會第二辦事處處長胡正德也提供自家公司生產的螺絲起子工具組當摸彩品。

其中，肌力活動競爭激烈，比賽前三名依序為林邑龍、張友樽、胡嘉哲，分別獲得禮券10000元、7500元及5000元。而還有兩人遠從台中來參加，曾獲得世界警消運動會健力及臥推的雙料金牌廖坤帝獲得禮卷（第四名）。

他表示，這次活動正好適合在健身的自己來挑戰，特別與朋友一起來參與。 獲得第六名麥志成則是鵝農，平時也有鍛鍊身體習慣，能獲得禮卷相當開心。

防災知識連連看活動國小組前三名依序為郭力子、胡定成、康晶喻可獲得3000、2000、1000元禮券；社會組前三名依序為林美君、王雅筑、吳美慧，禮券分別為5000、3000、2000元。

此外，闖關活動防災擲骰套圈圈、防災提心釣膽、防災宣導推推樂、防災知識骰骰樂、防災知識準投王等5個關卡，過關民眾可領到100元園遊劵，共30個名額，現場笑聲此起彼落。