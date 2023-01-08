雲林婦聯會發就學助學金 幫助被社福體系遺忘的孩子

社會的每一隅都要被照亮！中華民國婦女聯合會雲林縣分會選出20名弱勢學生，今天頒發每人1萬元就學助學金，強調除了受政府照顧的中低收入戶等家庭外，社會上還有很多被幫助的學生，副縣長謝淑亞代替縣長張麗善到場，鼓勵家境清寒及特殊境遇學子勤奮向學。

陳姓高中生從小由爺爺奶奶帶大，家中還有弟弟、妹妹在讀書，爺爺長期臥病在床，全靠奶奶賣車輪餅挑起重擔，奶奶日前車禍無法出攤，全家頓失經濟支柱，又因家中有間遮風避雨的房子無法申請補助，陳姓高中生原本打算輟學去工作，但在婦聯會極力說服下，決定繼續完成學業，也承諾未來有能力會回饋社會。

主委張嘉郡說，中低收入戶等家庭已有政府補助，但社會上仍有些弱勢家庭，因家中有簡陋房屋或其他原因無法獲得補助，社會的每一隅都需被照亮，特別針對家道中落或突發變故學生給予幫助，每年選出20名家境清寒卻認真向學學生，給予每年1萬元就學助學金。

總幹事洪雪葉說，1萬元就學助學金對陳姓高中生一家而言是杯水車薪，後續會持續爭取資源挹注，也期許社會大眾伸出援手，幫助陳姓高中生等20名學生度過難關，讓他們更有後盾繼續努力讀書，詳情可洽婦聯會雲林分會總幹事洪雪葉0936-498517。