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雲林婦聯會發就學助學金 幫助被社福體系遺忘的孩子

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
婦聯會雲林分會選出20名優秀學生，今天每人頒發1萬元就學助學金。圖／婦聯會雲林分會提供
婦聯會雲林分會選出20名優秀學生，今天每人頒發1萬元就學助學金。圖／婦聯會雲林分會提供

社會的每一隅都要被照亮！中華民國婦女聯合會雲林縣分會選出20名弱勢學生，今天頒發每人1萬元就學助學金，強調除了受政府照顧的中低收入戶等家庭外，社會上還有很多被幫助的學生，副縣長謝淑亞代替縣長張麗善到場，鼓勵家境清寒及特殊境遇學子勤奮向學。

陳姓高中生從小由爺爺奶奶帶大，家中還有弟弟、妹妹在讀書，爺爺長期臥病在床，全靠奶奶賣車輪餅挑起重擔，奶奶日前車禍無法出攤，全家頓失經濟支柱，又因家中有間遮風避雨的房子無法申請補助，陳姓高中生原本打算輟學去工作，但在婦聯會極力說服下，決定繼續完成學業，也承諾未來有能力會回饋社會。

主委張嘉郡說，中低收入戶等家庭已有政府補助，但社會上仍有些弱勢家庭，因家中有簡陋房屋或其他原因無法獲得補助，社會的每一隅都需被照亮，特別針對家道中落或突發變故學生給予幫助，每年選出20名家境清寒卻認真向學學生，給予每年1萬元就學助學金。

總幹事洪雪葉說，1萬元就學助學金對陳姓高中生一家而言是杯水車薪，後續會持續爭取資源挹注，也期許社會大眾伸出援手，幫助陳姓高中生等20名學生度過難關，讓他們更有後盾繼續努力讀書，詳情可洽婦聯會雲林分會總幹事洪雪葉0936-498517。

副縣長謝淑亞致詞時說，財團法人中華民國婦聯社會福利基金會及中華民國婦女聯合會，20年來關懷各地需要幫助學生，讓他們免受輟學之苦，希望藉由婦聯會活動拋磚引玉，也期盼受贈學子要勤奮努力向學，學有所成後回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

婦聯會雲林分會主委張嘉郡今舉辦雲林縣高中職學生就學補助金頒贈儀式。圖／婦聯會雲林分會提供
婦聯會雲林分會主委張嘉郡今舉辦雲林縣高中職學生就學補助金頒贈儀式。圖／婦聯會雲林分會提供
婦聯會雲林分會選出20名優秀學生，今天每人頒發1萬元就學助學金。圖／婦聯會雲林分會提供
婦聯會雲林分會選出20名優秀學生，今天每人頒發1萬元就學助學金。圖／婦聯會雲林分會提供

婦聯會 低收入戶 弱勢家庭

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