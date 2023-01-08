大年初一水道館走春 門票可兌換聖母加持鑰匙圈或黑糖

再過不到半個月將過年，台南山上花園水道博物館與山上天后宮合作，大年初一遊客只要拿山上花園水道博物館門票，且在山上天后宮粉絲專頁按讚，即可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份，各限量500份，送完為止。

天后宮舉辦系列迎春節接福活動，民眾參加七星橋祈福及走春民眾都可獲得限量玉二媽鑰匙圈及黑糖外，大年初一更與水道博物館合作，提供500鑰匙圈及500黑糖，歡迎民眾到水道走春後，繞道天后宮，感受特殊的在地風情。

水道博物館指出，山上天后宮奉祀玉二聖母，在地方有相當多神蹟故事，一直是地方信仰中心，水道博物館開館以來，就和廟方有相當密切互動，去年年底配合啟用百年慶，還在廟內舉辦製茶活動，成為話題。