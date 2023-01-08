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影／千人下田拔蘿蔔！雲林農民休耕期種蘿蔔 造福村里

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影

宏宇關懷協會理事長張宏銘今天舉辦拔蘿蔔活動，提供6分地蘿蔔田，邀請弱勢團體到場免費拔蘿蔔，也有許多家長帶著孩子下田拔蘿蔔，陸續吸引千人參加，每人限摘取10公斤，讓每人都能參與活動，超過者自由樂捐，費用將全數捐給雲林縣小天使發展協會。

張宏銘今天親自下田與民眾一起拔蘿蔔，並傳授拔蘿蔔秘訣，要手握蘿蔔頭部，先左右搖一搖，讓周圍土壤鬆動，再把蘿蔔整根拔起來，不能硬拔，避免蘿蔔在土中斷掉，就可以拔出整根完整的蘿蔔。

張宏銘說，二期稻作收割後，農地會有一段休耕時間，去年在田間播下白蘿蔔種子，吸引許多民眾採收，大獲好評，今年再次舉辦拔蘿蔔活動，感謝議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會一起舉辦拔蘿蔔助弱勢活動，在春節前讓鄉親收獲滿滿。

林岳璋說，免費拔蘿蔔消息一傳出，引起熱烈回應，今天陸續吸引千人到場拔蘿蔔，為讓每個人都拔得到蘿蔔，每人限拔10公斤，若拔超過可自由樂捐，所得會全數捐給弱勢團體，看到遠從台中來的家庭，在田間一起拔蘿蔔，享受愜意田園生活，別具意義。

雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘（右二）休耕期間種植6分地白蘿蔔，讓民眾免費拔回家。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘（右二）休耕期間種植6分地白蘿蔔，讓民眾免費拔回家。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影
雲林縣宏宇關懷協會理事長張宏銘辦免費拔蘿蔔活動，吸引千名民眾到場拔蘿蔔。記者黃于凡／攝影

雲林 二期稻作

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