影／千人下田拔蘿蔔！雲林農民休耕期種蘿蔔 造福村里

宏宇關懷協會理事長張宏銘今天舉辦拔蘿蔔活動，提供6分地蘿蔔田，邀請弱勢團體到場免費拔蘿蔔，也有許多家長帶著孩子下田拔蘿蔔，陸續吸引千人參加，每人限摘取10公斤，讓每人都能參與活動，超過者自由樂捐，費用將全數捐給雲林縣小天使發展協會。

張宏銘今天親自下田與民眾一起拔蘿蔔，並傳授拔蘿蔔秘訣，要手握蘿蔔頭部，先左右搖一搖，讓周圍土壤鬆動，再把蘿蔔整根拔起來，不能硬拔，避免蘿蔔在土中斷掉，就可以拔出整根完整的蘿蔔。

張宏銘說，二期稻作收割後，農地會有一段休耕時間，去年在田間播下白蘿蔔種子，吸引許多民眾採收，大獲好評，今年再次舉辦拔蘿蔔活動，感謝議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會一起舉辦拔蘿蔔助弱勢活動，在春節前讓鄉親收獲滿滿。