聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／千人下田拔蘿蔔！雲林農民休耕期種蘿蔔 造福村里
宏宇關懷協會理事長張宏銘今天舉辦拔蘿蔔活動，提供6分地蘿蔔田，邀請弱勢團體到場免費拔蘿蔔，也有許多家長帶著孩子下田拔蘿蔔，陸續吸引千人參加，每人限摘取10公斤，讓每人都能參與活動，超過者自由樂捐，費用將全數捐給雲林縣小天使發展協會。
張宏銘今天親自下田與民眾一起拔蘿蔔，並傳授拔蘿蔔秘訣，要手握蘿蔔頭部，先左右搖一搖，讓周圍土壤鬆動，再把蘿蔔整根拔起來，不能硬拔，避免蘿蔔在土中斷掉，就可以拔出整根完整的蘿蔔。
張宏銘說，二期稻作收割後，農地會有一段休耕時間，去年在田間播下白蘿蔔種子，吸引許多民眾採收，大獲好評，今年再次舉辦拔蘿蔔活動，感謝議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會一起舉辦拔蘿蔔助弱勢活動，在春節前讓鄉親收獲滿滿。
林岳璋說，免費拔蘿蔔消息一傳出，引起熱烈回應，今天陸續吸引千人到場拔蘿蔔，為讓每個人都拔得到蘿蔔，每人限拔10公斤，若拔超過可自由樂捐，所得會全數捐給弱勢團體，看到遠從台中來的家庭，在田間一起拔蘿蔔，享受愜意田園生活，別具意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言