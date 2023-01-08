南市議員陳昆和辦寫春聯活動 現場小秀好字年味濃
台南市議員陳昆和今天在佳里服務處舉辦寫春聯送春聯活動，邀請賴昭貴、曾遜祥、吳榮福、黃國峰、陳順豐、陳漢明、黃榮柱等多位知名書畫家提筆寫春聯，寫得一手好字的陳昆和現場揮毫寫下「福」字，祝福民眾2023年福氣滿滿，現場年味濃。
這項活動前300位民眾可參加摸彩且通通有獎，吸引數百民眾出席索取春聯，會場熱鬧滾滾，現任新營國小校長賴昭貴與陳昆和是花蓮師專學長學弟，彼此有數十年交情，在陳昆和邀請現場揮毫，字體俐落有力，旁人讚嘆連連。
原任教職後轉任律師又從政的陳昆和平日熱愛畫虎、國畫及花鳥，後也以畫畫及寫書法作為休閒娛樂，今天也在現場小露一手，現場揮毫寫下「福」字，現場提供咖啡、熱茶，滿場咖啡香，吸引不少人參與，原本獎品僅150份，陳昆和再加碼150份，成個個有獎，賓主盡歡。
陳昆和服務處表示，這次寫春聯送春聯活動，也提供大小朋友80組同樂DIY春聯彩繪，大夥兒用心彩繪，樂在心頭，提早向鄉親們拜年。
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